Un auto que se prendió fuego y desató un incendio en un parque nacional

Gran incendio en el ingresó al Parque Nacional Quebrada del Condorito. Se realizaron evacuaciones preventivas pero no se registraron heridos.

&nbsp;Un auto incendiado desató un incendio en el Parque Quebrada del Condorito en Córdoba.&nbsp;

Los Andes
Redacción Policiales

Este viernes, cerca del mediodía , se desató un gran incendio en el ingresó al Parque Nacional Quebrada del Condorito, en la zona de la Ruta de las Altas Cumbres en Córdoba. El siniestro se originó a partir de que un auto se prendiera fuego a la vera de la ruta.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Provincia de Córdoba, confirmó que el vehículo se incendió y las llamas se propagaron rápidamente hacia el parque, donde los altos pastizales facilitaron la combustión.

Las condiciones meteorológicas actuales , como viento intenso, altas temperaturas y baja humedad, favorecieron la expansión del fuego y hasta el momento dificultan las tareas de combate.

Operativo por el incendio y evacuaciones

El fuego alcanzó el sector de estacionamiento y consumió 14 vehículos. Afortunadamente, no se registraron heridos ni personas lesionadas.

auto incendiado
El fuego consumió 14 autos estacionados.

En el marco de evacuaciones preventivas, 130 personas de la zona fueron trasladadas y se encuentran fuera de peligro. El Ministerio de Salud de Córdoba envió tres ambulancias solo para fines de asistencia preventiva.

En la zona continuaban trabajando brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de al menos doce cuarteles, entre ellos Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Cosquín y Mendiolaza. Además hay un grupo de agentes del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes).

El gobierno de la provincia actualizó la situación a través de su cuenta de X, informaron que “ bomberos continúan trabajando para sofocar el incendio. Siguen activos dos flancos de fuego, de casi 4 km de extensión cada uno.” Las autoridades se encuentran definiendo un plan de trabajo estratégico para lo que resta del viernes, la madrugada y la mañana del sábado.

Además cuentan con un operativo Aéreo, y el apoyo de cinco aviones hidrantes (tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego).

Además de Córdoba, hay otras provincias en riesgo de incendios forestales, como Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Corrientes y Formosa.

