9 de octubre de 2025 - 22:35

Discutió con su padre por cigarrillos y lo mató a martillazos en la cabeza

Ocurrió en el municipio de Malvinas Argentinas. Tras el crimen, el hombre de 37 años escapó y horas después fue capturado por la policía.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento crimen conmocionó este jueves al municipio bonaerense Malvinas Argentinas, donde un hombre de 65 años fue asesinado a martillazos por su propio hijo, de 37, luego de una discusión por un paquete de cigarrillos en su vivienda.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Senillosa al 3100, esquina Nueve de Julio, donde la víctima, identificada como Rodolfo Alcides Sosa, fue atacada brutalmente en la cabeza por su hijo durante una pelea doméstica.

Según fuentes policiales, el agresor golpeó a su padre con un martillo tras exigirle cigarrillos y, una vez cometido el ataque, huyó del lugar mientras la víctima quedaba gravemente herida.

Vecinos que escucharon los gritos alertaron a la Policía, y una ambulancia trasladó al hombre al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, en Pablo Nogués. Sin embargo, Sosa falleció producto de las graves lesiones en el cráneo.

Tras el hecho, efectivos de la Comisaría 2ª del distrito iniciaron un operativo cerrojo y lograron detener al hijo de la víctima a pocas cuadras del domicilio familiar. El sospechoso, que presentaba un comportamiento errático, no ofreció resistencia al momento del arresto.

La Justicia le realizará pericias psicológicas

Peritos de la Policía Científica trabajaron en la vivienda y encontraron el martillo ensangrentado, que habría sido utilizado como arma homicida. Además, constataron múltiples golpes en la cabeza de la víctima, compatibles con el ataque.

Por orden del Juzgado de Familia N°2, el detenido fue trasladado al Hospital Psiquiátrico Dr. Ramón Carrillo, donde se le realizarán pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar si presenta alteraciones mentales.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mirna Paula Sánchez, de la Unidad Funcional Descentralizada N°19, quien caratuló el expediente de manera preventiva como “Parricidio”, un delito que prevé penas de prisión perpetua.

