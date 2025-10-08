8 de octubre de 2025 - 16:20

"Alguien pagó un millón de dólares": la confesión de una de las detenidas por el triple crimen

Celeste Magalí González Guerrero (28) dio una ampliación de su indagatoria, en la que relató lo ocurrido en los homicidios de Lara, Brenda y Morena.

Celeste Magalí González Guerrero, de 28 años, una de las personas detenidas en el marco de la investigación por el triple crimen de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), declaró este miércoles y brindó información considerada relevante.

Entre los puntos que mencionó, se refirió al modo en que las jóvenes fueron llevadas a una vivienda en Florencio Varela, el rol de “Pequeño J” en los hechos, y detalles sobre una presunta sustracción de droga a Víctor Sotacuro Lázaro (41), también imputado en la causa.

Por un lado, afirmó que otro de los detenidos, Matías Agustín Ozorio (28), le comentó que “Pequeño J” habría recibido una suma de “un millón de dólares por lo que hicieron”, en referencia al hecho investigado.

En ese sentido, aseguró que el móvil del crimen fue el robo de droga. “Le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’. Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no se quién fue. Aunque creo que la de 15 años no tenía nada que ver”, declaró González Guerrero ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa en La Matanza.

El apodo “Duro” corresponde a Sotacuro Lázaro, quien fue detenido en Villazón, Bolivia, a pocos metros de la ciudad argentina de La Quiaca. Según el testimonio de González Guerrero, Sotacuro sería el líder de la organización investigada, por encima de Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”.

A este último lo ubicó a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker blanca que llegó a la casa de Villa Vatteone la noche del viernes 19 de septiembre, en compañía de su tío (Sotacuro) y otro hombre al que describió por su aspecto físico y el hecho de que portaba un arma.

En su declaración, González Guerrero señaló que las tres jóvenes “bajaron sonrientes, se las veía como engañadas, que venían a una fiesta”.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
Agregó que, alrededor de las 4 de la madrugada, regresó a su domicilio, donde su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), también imputado, le relató lo que había ocurrido dentro de la vivienda.

Entre los datos que aportó, mencionó que Villanueva le transmitió una conversación mantenida con Lara, en la que se habría sugerido una posibilidad de sobrevivir si cumplía ciertas condiciones impuestas por uno de los presentes.

También sostuvo que su pareja le relató el orden en que habrían fallecido las víctimas. "Miguel me dijo que a Brenda la mataron primero, luego a Morena y última a Lara.

