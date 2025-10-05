Buenos Aires: detuvieron a un hombre que confesó haber asfixiado a su hijastro de cuatro años

Ocurrió en Moreno. El menor llegó sin vida al hospital y su padrastro terminó admitiendo el crimen.

Moreno: detuvieron a un hombre acusado de asesinar a su hijastro de cuatro años.

Un hombre de 30 años fue detenido en Moreno, Buenos Aires, tras ser acusado de ser de ser el autor del homicidio agravado de su hijastro de cuatro años. El menor murió luego de haber sufrido golpes y asfixia.

Médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega informaron a la Policía del ingreso de Sebastián Emanuel Yafrate, sin signos vitales. De acuerdo al parte policial, los profesionales constataron lesiones compatibles con maltrato físico, lo que activó el protocolo judicial correspondiente.

Acto seguido, efectivos de la Comisaría Cuartel V entrevistaron a la madre del niño, Florencia Yafrate, de 25 años. Siguiendo la declaración de la mujer, su hijo le había contado en varias oportunidades que era golpeado por su padrastro. El hombre, identificado como Cristian Deivy Torrico Mendoza, es de nacionalidad boliviana.

Ahora se dispuso la intervención de Policía Científica y la realización de la autopsia, que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento. Previo a esto fueron claves las contradicciones en el relato del hombre y las evidencias recolectadas en el domicilio.

Según informaron las fuentes judiciales, Torrico Mendoza admitió haber causado la muerte del menor. En su confesión, reconoció haber provocado la asfixia del niño, lo que derivó en su inmediata aprehensión por orden de la fiscalía.