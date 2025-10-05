Dio positivo en alcoholemia, no quiso entregar la licencia y sus acompañantes agredieron a la policía.

En un control de tránsito rutinario se desencadenó un violento episodio en la madrugada de este jueves en Guaymallén, cuando un conductor con alcoholizado y sus acompañantes agredieron al personal policial que intentaba labrar las actuaciones correspondientes.
El hecho ocurrió cerca de las 5:05 de la madrugada en la intersección de Holmberg y 25 de Mayo.
Según el parte oficial, efectivos de Policía de Seguridad Vial realizaban un operativo de control e identificación de vehículos cuando detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 47 años.
Al practicarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 1,30 gramos de alcohol por litro de sangre.
El procedimiento terminó en escándalo
Tras confirmarse el resultado positivo, los agentes le solicitaron al conductor que entregara su licencia, pero el hombre la arrojó hacia el interior del vehículo e intentó evitar el procedimiento.
En ese momento, al intentar aprehenderlo, una mujer y dos hombres que viajaban con él descendieron del auto y comenzaron a agredir físicamente a los policías, generando un forcejeo en plena vía pública.
Ante la situación, se solicitó apoyo y otros móviles arribaron al lugar. Finalmente, los tres acompañantes fueron reducidos y trasladados a sede judicial, mientras que el conductor quedó imputado por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, correspondiente a alcoholemia positiva.
Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Contravencional en turno.