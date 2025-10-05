Dio positivo en alcoholemia, no quiso entregar la licencia y sus acompañantes agredieron a la policía.

En un control de tránsito rutinario se desencadenó un violento episodio en la madrugada de este jueves en Guaymallén , cuando un conductor con alcoholizado y sus acompañantes agredieron al personal policial que intentaba labrar las actuaciones correspondientes.

El hecho ocurrió cerca de las 5:05 de la madrugada en la intersección de Holmberg y 25 de Mayo.

Según el parte oficial, efectivos de Policía de Seguridad Vial realizaban un operativo de control e identificación de vehículos cuando detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 47 años.

Al practicarle el test de alcoholemia , el resultado arrojó 1,30 gramos de alcohol por litro de sangre .

Tras confirmarse el resultado positivo, los agentes le solicitaron al conductor que entregara su licencia, pero el hombre la arrojó hacia el interior del vehículo e intentó evitar el procedimiento.

En ese momento, al intentar aprehenderlo, una mujer y dos hombres que viajaban con él descendieron del auto y comenzaron a agredir físicamente a los policías, generando un forcejeo en plena vía pública.

Ante la situación, se solicitó apoyo y otros móviles arribaron al lugar. Finalmente, los tres acompañantes fueron reducidos y trasladados a sede judicial, mientras que el conductor quedó imputado por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, correspondiente a alcoholemia positiva.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Contravencional en turno.