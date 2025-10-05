5 de octubre de 2025 - 13:07

Dio positivo en alcoholemia, no quiso entregar la licencia y sus acompañantes agredieron a la policía

Ocurrió en horas de la madrugada en Guaymallén. El resultado del test arrojó 1,30 gr/l de alcohol en sangre.

Dio positivo en alcoholemia, no quiso entregar la licencia y sus acompañantes agredieron a la policía.

Dio positivo en alcoholemia, no quiso entregar la licencia y sus acompañantes agredieron a la policía.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un control de tránsito rutinario se desencadenó un violento episodio en la madrugada de este jueves en Guaymallén, cuando un conductor con alcoholizado y sus acompañantes agredieron al personal policial que intentaba labrar las actuaciones correspondientes.

Leé además

Imagen ilustrativa.

Violento tiroteo en Las Heras: dos jóvenes resultaron heridos, uno permanece internado

Por Redacción Policiales
El camión donde fue encontrada la droga en Las Heras. Ministerio de Seguridad.

Condenaron a una banda que trajo a Mendoza 22 kilos de cocaína ocultos en un camión

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió cerca de las 5:05 de la madrugada en la intersección de Holmberg y 25 de Mayo.

Según el parte oficial, efectivos de Policía de Seguridad Vial realizaban un operativo de control e identificación de vehículos cuando detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 47 años.

Al practicarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 1,30 gramos de alcohol por litro de sangre.

El procedimiento terminó en escándalo

Tras confirmarse el resultado positivo, los agentes le solicitaron al conductor que entregara su licencia, pero el hombre la arrojó hacia el interior del vehículo e intentó evitar el procedimiento.

En ese momento, al intentar aprehenderlo, una mujer y dos hombres que viajaban con él descendieron del auto y comenzaron a agredir físicamente a los policías, generando un forcejeo en plena vía pública.

Ante la situación, se solicitó apoyo y otros móviles arribaron al lugar. Finalmente, los tres acompañantes fueron reducidos y trasladados a sede judicial, mientras que el conductor quedó imputado por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, correspondiente a alcoholemia positiva.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Contravencional en turno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

colectividades 2025: llega octubre con el evento mas esperado de guaymallen

Colectividades 2025: llega octubre con el evento más esperado de Guaymallén

Por Redacción
el enorme desafio economico de jugar el torneo regional federal amateur

El enorme desafío económico de jugar el Torneo Regional Federal Amateur

Por Emanuel Cenci
Franco Patricio Aracena de 31 años fue encontrado maniatado y amordazado en su departamento en Villa Nueva, Guaymallén e investigan si conocía a sus asesinos.

Homicidio de Franco Aracena: imputaron al detenido y develaron la principal hipótesis del crimen

Por Redacción Policiales
Más de 800 kilos de carne, no apta para consumo humano, fueron decomiados por la Policía Rural en los departamentos de Las Heras, Guaymallén y  San Rafael. 

Decomisan más de 800 kilos de carne tras un operativo en Las Heras, Guaymallén y San Rafael

Por Redacción Policiales