Decomisan más de 800 kilos de carne tras un operativo en Las Heras, Guaymallén y San Rafael

La Policía Rural llevó a cargo el operativo para retirar de circulación los productos cárnicos y derivados que se encontraban en mal estado.

Más de 800 kilos de carne, no apta para consumo humano, fueron decomiados por la Policía Rural en los departamentos de Las Heras, Guaymallén y &nbsp;San Rafael.&nbsp;

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía Rural de Mendoza, en coordinación con áreas municipales y siguiendo lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia, comisó más de 800 kilos de productos cárnicos y derivados en recientes operativos de control. Los alimentos decomisados provienen de múltiples intervenciones que dejan al descubierto graves incumplimientos a las normas sanitarias.

Estas acciones forman parte del Plan Estratégico contra el Abigeato, implementado por el Gobierno provincial desde mayo de este año. El plan busca prevenir y combatir el robo de ganado, la faena clandestina y la comercialización de carne sin respaldo sanitario ni documentación legal. Los controles buscan resguardar la salud de la población y garantizar que los alimentos lleguen a la mesa de los mendocinos en condiciones seguras y legales. Para ello, se realizaron operativos de control sobre el transporte, acopio y comercialización de productos en distintos puntos de la provincia.

decomisaron productos carnicos

trozadero

240 kilos de carne decomisados en Las Heras

Personal de la Policía Rural Delegación Centro, inspeccionó una carnicería del municipio junto a Bromatologia. Durante el procedimiento se verificaron múltiples irregularidades, entre las cuales se destacaban: falta de condiciones higiénicas y estructurales, elaboración de embutidos sin habilitación, acopio de mercadería a temperaturas incorrectas, uso de aditivos no permitidos y ausencia de rotulación en productos.

Como resultado, se decomizaron 240 kilos de carne vacuna, cerdo, pollo, achuras, embutidos, conservas y cueros de mondongo. Todo fue trasladado al matadero para su desnaturalización y destrucción.

460 kilos de achuras en mal estado en Guaymallén

La intervención se realizó durante un control vehicular a una camioneta Ford F-100 que transportaba productos cárnicos en condiciones irregulares. Tras la intervención de Bromatología Municipal, se decomisaron 460 klos de achuras consideradas no aptos para consumo humano. El vehículo carecía de sistema de refrigeración y que la carga presentaba condiciones de higiene deficientes.

Además el conductor no contaba con la documentación exigida que acredita la procedencia de la mercadería, ni habilitación vehicular para el transporte de alimentos, ni carnet de manipulación.

Decomisaron 100 kilos de distintos cortes en San Rafael

La Policía Rural inspeccionó una carnicería en la zona de Rama Caída en San Rafael, con la participación de personal de Veterinaria y Zoonosis de la Municipalidad. Gracias a esto, se detectaron irregularidades en la manipulación y conservación de alimentos. Más de 100 kilos de productos fueron secuentrados entre los cuales se encontraban cortes como chorizos, morcillas, carne molida, milanesas de pollo y carne vacuna y de cerdo.

