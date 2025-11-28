Decomisan más de 150 kilos de carne en mal estado en operativos en un comercio y un camión de transporte

Controles de la Policía Rural, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, permitieron detectar serias irregularidades en General Alvear y Guaymallén

Decomisan carne en mal estado en operativos en Guaymallén y General Alvear

Dos procedimientos realizados en Guaymallén y General Alvear terminaron con el decomiso de más de 150 kilos de productos de carne y alimentos sin las condiciones mínimas para su comercialización.

Los operativos, encabezados por la Policía Rural y enmarcados en el Plan Estratégico contra el Abigeato, se llevaron a cabo para reforzar los controles sobre la cadena de distribución de carne y proteger la salud de la población.

En Guaymallén, una inspección conjunta de la Policía Rural y Bromatología municipal en un comercio ubicado en calle Pedro Molina detectó graves falencias de higiene y la ausencia total de rotulado en diversos productos. Debido a estas condiciones, la mercadería fue considerada inapropiada para el consumo.

Decomisan carne en mal estado El procedimiento culminó con el decomiso de más de 129 kilos de carne, embutidos, pollo y condimentos para milanesas, además de 27 envases de tomate sin identificación. Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén, quien ordenó continuar con las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, en General Alvear, un control en la intersección de avenida Libertador Sur y Agustín Álvarez reveló irregularidades en un camión Iveco que transportaba productos cárnicos.