28 de noviembre de 2025 - 22:20

Decomisan más de 150 kilos de carne en mal estado en operativos en un comercio y un camión de transporte

Controles de la Policía Rural, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, permitieron detectar serias irregularidades en General Alvear y Guaymallén

Decomisan carne en mal estado en operativos en Guaymallén y General Alvear&nbsp;

Decomisan carne en mal estado en operativos en Guaymallén y General Alvear 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos procedimientos realizados en Guaymallén y General Alvear terminaron con el decomiso de más de 150 kilos de productos de carne y alimentos sin las condiciones mínimas para su comercialización.

Leé además

Incautaron carne en mal estado en General Alvear

Decomisan 26 kilos de carne en mal estado en un comercio de General Alvear

Por Redacción Policiales
Un corte de carne económico revoluciona el asado en Argentina y sorprende parrillas.

El corte económico que está reemplazando la punta de espalda en los asados argentinos

Por Ignacio Alvarado

Los operativos, encabezados por la Policía Rural y enmarcados en el Plan Estratégico contra el Abigeato, se llevaron a cabo para reforzar los controles sobre la cadena de distribución de carne y proteger la salud de la población.

En Guaymallén, una inspección conjunta de la Policía Rural y Bromatología municipal en un comercio ubicado en calle Pedro Molina detectó graves falencias de higiene y la ausencia total de rotulado en diversos productos. Debido a estas condiciones, la mercadería fue considerada inapropiada para el consumo.

Decomisan carne en mal estado

El procedimiento culminó con el decomiso de más de 129 kilos de carne, embutidos, pollo y condimentos para milanesas, además de 27 envases de tomate sin identificación. Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén, quien ordenó continuar con las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, en General Alvear, un control en la intersección de avenida Libertador Sur y Agustín Álvarez reveló irregularidades en un camión Iveco que transportaba productos cárnicos.

La habilitación del Senasa presentada por el conductor no coincidía con la registrada para el vehículo y gran parte de la carga carecía de identificación, lo que imposibilitaba verificar su origen.

Como resultado, se decomisaron y desnaturalizaron 25 kilos de carne no apta para el consumo humano. En este caso, las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la Comisaría 14.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El truco parrillero revela por qué este corte de carne supera al vacío tradicional.

El corte económico que ya está desplazando al vacío en los asados argentinos

Por Ignacio Alvarado
Un hombre alcoholizado cocho y tenía una de sus dos piernas enyesadas. 

Manejaba borracho y con una pierna enyesada, chocó tres autos y lo inhabilitaron para volver a conducir

Por Redacción Policiales
Adolescente detenida luego de asesinar a su novio a puñaladas. La familia de la victima denuncia situaciones de violencia previas. 

Detuvieron a la adolescente de 16 años que confesó haber apuñalado a su novio de 20

Por Redacción Policiales
La denunciante dijo que la particular bienvenida fue en un baño del Club Alemán. Foto: Los Andes. 

Club Alemán: reabren la causa por presunto abuso sexual de 6 jugadoras de hockey a una menor

Por Oscar Guillén