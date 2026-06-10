10 de junio de 2026 - 12:09

Insólita pelea de tránsito: bajó a discutir con un motociclista, olvidó el freno de mano y chocó a otro auto

El hecho ocurrió en la ciudad de Neuquén y toda la secuencia quedó registrada en video por un testigo.

Insólita pelea de tránsito: bajó a discutir con un motociclista, olvidó el freno de mano y chocó a otro auto.

Insólita pelea de tránsito: bajó a discutir con un motociclista, olvidó el freno de mano y chocó a otro auto.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una insólita situación de tránsito ocurrida en pleno centro de la ciudad de Neuquén se volvió viral en las redes sociales luego de que una discusión entre un automovilista y un motociclista terminara con un choque provocado por un descuido del conductor.

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El hecho ocurrió en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Láinez y quedó registrado en video por testigos que presenciaron la escena.

Según indicó LM Neuquén, todo comenzó a raíz de una presunta mala maniobra o un inconveniente de tránsito entre el conductor de un automóvil y un joven que circulaba en motocicleta. La situación derivó en un intercambio verbal que rápidamente subió de tono.

En medio de la discusión, el automovilista descendió de su vehículo para ponerse cara a cara con el motociclista. Sin embargo, al bajar dejó el auto sin el freno de mano.

Mientras ambos continuaban discutiendo, el vehículo comenzó a desplazarse lentamente hacia atrás sin conductor al volante. Tras recorrer algunos metros, terminó impactando contra otro vehículo que estaba detrás y que no tenía ninguna relación con el conflicto original.

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Lo más llamativo ocurrió después del impacto. Según muestran las imágenes difundidas, el automovilista no se acercó a verificar los daños ocasionados ni a dialogar con el conductor afectado. En cambio, realizó un gesto con la mano a modo de disculpa, volvió a subir a su vehículo y se retiró del lugar.

Además, lejos de asumir la responsabilidad por lo sucedido, continuó increpando al motociclista y atribuyéndole las consecuencias del incidente.

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