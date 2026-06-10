Cuando se compara carne vacuna, pollo, pescado y cerdo , la pregunta por la proteína parece simple, pero tiene una trampa: no todos los cortes aportan lo mismo. Una pechuga de pollo cocida no equivale a una costilla con grasa, ni un pescado magro tiene la misma composición que un salmón.

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En términos generales, las carnes magras suelen estar bastante cerca. Según tablas nutricionales del USDA y guías clínicas como la de Johns Hopkins, una porción de carne, pollo, pescado o cerdo puede aportar cantidades similares de proteína cuando se compara en porciones equivalentes.

La pechuga de pollo cocida y sin piel suele aparecer entre las opciones con mejor proporción de proteína por porción. Es magra, fácil de medir y aporta mucha proteína con poca grasa si se cocina al horno, a la plancha o hervida.

Por eso, en dietas deportivas o planes de alimentación altos en proteína, el pollo aparece con frecuencia como primera opción. No significa que sea “mejor” en todos los casos, sino que tiene una relación muy favorable entre proteína total y grasa.

Cuál carne tiene más proteínas entre la vacuna, el pollo, el pescado y el cerdo

La carne vacuna puede igualar o superar según el corte

La carne vacuna también puede aportar mucha proteína, sobre todo en cortes magros como nalga, bola de lomo, cuadrada, peceto o lomo. El problema aparece cuando se comparan cortes más grasos, porque la grasa reduce la proporción de proteína por cada 100 gramos.

Además, la carne vacuna aporta otros nutrientes importantes, como hierro, zinc y vitamina B12. Por eso, la comparación no debería quedarse solo en “quién tiene más proteína”, sino también en el perfil nutricional completo.

Pescado y cerdo: dos respuestas que dependen mucho del tipo

El pescado puede ser muy proteico, pero varía bastante según la especie. Atún, merluza, salmón, bacalao o sardina tienen perfiles distintos. Algunos son más magros y otros suman grasas saludables, como los omega 3.

El cerdo, por su parte, puede ser una buena fuente de proteína cuando se eligen cortes magros como lomo, solomillo o carré sin exceso de grasa visible. En cambio, fiambres, panceta o embutidos no son comparables por su contenido de sodio, grasa y procesamiento.

Ranking práctico por proteína

Si se comparan cortes magros y cocidos, el orden aproximado suele quedar así, aunque puede cambiar según el corte exacto y la preparación: