El truco de usar sal gruesa en la parrilla evita que la carne se pegue y facilita la limpieza posterior

Existen diferentes secretos para tener una carne perfecta en la parrilla, pero también es importante mantener la higiene, antes y después de poner el corte elegido. Es por eso, que el truco de la sal actúa tanto en la presentación como la textura final del asado. Ante eso, se utiliza sal gruesa directamente sobre la superficie caliente.

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Lejos de tratarse de un truco pasajero, este método aprovecha el comportamiento de los cristales de sal cuando entran en contacto con altas temperaturas. Además de ayudar a reducir la adherencia de la carne, también puede simplificar una tarea que pocos disfrutan: la limpieza de la parrilla una vez terminada la comida.

La limpieza posterior es indispensable para que la grasa y las bacterias no se acumulen.

El efecto comienza cuando la sal entra en contacto con el metal previamente calentado por las brasas. A medida que recibe calor, parte de los cristales pierde humedad y genera pequeñas zonas secas que funcionan como una barrera entre la superficie metálica y la carne.

El éxito del truco depende en gran medida de la temperatura de la parrilla. Colocar sal sobre una superficie fría no genera los resultados esperados, ya que los cristales pueden humedecerse o caer entre los espacios del enrejado antes de cumplir su función.

Paso a paso recomendado

Encendé la leña o el carbón y esperá a que se formen brasas estables. Colocá la parrilla y permití que alcance una temperatura elevada. Distribuí una capa fina de sal gruesa en las zonas donde se cocinará la carne. Esperá unos segundos para que los cristales reciban el calor. Colocá los cortes inmediatamente sobre la superficie preparada.

Cuánta sal debe utilizarse para obtener buenos resultados

La cantidad es un aspecto importante. Una aplicación excesiva puede terminar generando sabores desagradables o residuos innecesarios. Por el contrario, una capa demasiado escasa puede no ofrecer suficiente protección.

Por eso se recomienda utilizar sal gruesa, sin mezclas ni condimentos adicionales, y distribuirla de forma uniforme.

Recomendaciones prácticas

Aplicá una capa fina y pareja.

y Evitá acumulaciones de sal en un mismo sector.

de sal en un mismo sector. Utilizá solo en la zona donde se colocarán los cortes.

solo en la zona donde se colocarán los Reponé pequeñas cantidades si se realizan varias tandas de cocción.

De esta manera se obtiene una cobertura funcional sin alterar el sabor natural de la carne.

Cuál es el beneficio extra que aparece después del asado

Además de ayudar durante la cocción, la sal gruesa puede simplificar el mantenimiento de la parrilla.

Al finalizar el asado, parte de la grasa y de los jugos desprendidos por la carne se mezclan con los cristales de sal. Esto suele facilitar la remoción de residuos adheridos utilizando un cepillo adecuado.

sal en la parrilla WEB

La sal previamente puesta es una técnica que ayuda a reducir la adherencia de los cortes, favorece una cocción más uniforme y puede facilitar la limpieza posterior.