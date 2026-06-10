A 13 años del femicidio de Ángeles Rawson, la emotiva carta de su madre: "Me duele demasiado"

Este 10 de junio se cumplen 13 años del femicidio de Ángeles Rawson , la adolescente de 16 años que fue asesinada en 2013 por Jorge Mangeri , el portero del edificio donde vivía en el barrio porteño de Palermo. En un nuevo aniversario del crimen que conmocionó al país, su madre, Jimena Aduriz, compartió una emotiva carta en redes sociales en la que expresó el dolor que aún siente por la ausencia de su hija.

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"13 desde el 2013. Cuánto pesa tu ausencia, es un ataúd en mi espalda que con el paso del tiempo se hace parte de ella. Tantas cosas han pasado, tantos recuerdos que dejaron de crearse, y la paradoja que lo siento como si hubiera sido ayer", escribió.

En el mensaje, Aduriz evocó escenas cotidianas de la adolescencia de Ángeles. "Tu pelo enmarañado, arrastrando tus pantuflas, con tu mal humor hasta que te tomabas tu té con dos tostadas y ahí empezabas a sonreír", recordó. También destacó su sentido del humor: "Tus comentarios graciosos que daban en el blanco, y nos hacías reír".

La madre de la joven cerró su publicación con palabras cargadas de emoción: "Toda esa enorme vida de 16 añitos y tu futuro, eso te y me arrebataron. Hoy no puedo ser fuerte, mi amor. Mañana seguiré. Me duele demasiado, y te amo de la misma forma, Mumina de mami".

El crimen de Ángeles ocurrió el 10 de junio de 2013. Ese día, la adolescente regresó de una clase de educación física e ingresó al edificio donde vivía, ubicado en la calle Ravignani al 2300 . Aunque las cámaras de seguridad registraron su llegada, nunca alcanzó a entrar a su departamento.

En un primer momento, la causa fue investigada como una desaparición. Sin embargo, horas después, trabajadores del CEAMSE de José León Suárez encontraron un cuerpo entre los residuos transportados por un camión recolector. Poco después, Jimena Aduriz confirmó que se trataba de su hija.

La investigación avanzó con distintas hipótesis hasta que las pruebas comenzaron a señalar a Jorge Mangeri, encargado del edificio y una persona conocida por la familia desde hacía más de una década.

Durante el juicio se determinó que Mangeri interceptó a la adolescente dentro del edificio y la atacó con fines de sometimiento sexual. Según la reconstrucción judicial, Ángeles se resistió y sufrió múltiples lesiones defensivas. Para ocultar el hecho, el portero la asfixió hasta provocarle la muerte.

Posteriormente, envolvió el cuerpo, lo colocó dentro de una bolsa de residuos y lo sacó junto al resto de la basura que debía retirar como parte de sus tareas laborales. Pericias realizadas durante la investigación permitieron encontrar material genético del acusado en elementos utilizados para trasladar el cuerpo.

En julio de 2015, Mangeri fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson. Más de una década después, el caso sigue siendo uno de los crímenes más recordados y conmocionantes de la historia reciente argentina.