Decomisaron toda la carne del camión volcado en el Acceso Este: "No estaba apta para el consumo"

Así lo confirmó a Los Andes la encargada del abastero al que se dirigía el camión volcado, procedente de Buenos Aires. “Entiendo la situación social, pero es carne que no estaba apta", asumió.

En tanto, esto reafirma que el operativo policial realizado en el lugar del accidente evitó posibles casos de intoxicación por productos cárnicos en condiciones irregulares. Finalmente, el municipio de Guaymallén confirmó que se procedió al decomiso de los cientos de kilos que trasladaba el transporte accidentado.

Pérdida total del cargamento

María de los Ángeles Rodríguez, encargada del abastero donde debía llegar la mercadería, explicó a Los Andes que el cargamento provenía de un frigorífico de Junín, Buenos Aires, con destino final en Guaymallén, tras pasar por San Rafael y General Alvear.

“La carne iba a ser recibida por nosotros, pero al arribar tras el accidente se realizó un operativo con bromatólogos y técnicos que concluyó que no era apta para el consumo”, señaló.

Según declaró, la encargada estuvo en el lugar del accidente y relató los disturbios cuando los vecinos intentaron llevarse parte de la carga. “Entiendo la situación social, pero es carne que había perdido la cadena de frío. Puede traer consecuencias graves como el síndrome urémico hemolítico”, advirtió.

“Por ahí la gente no está informada o acostumbrada de estos problemas. O quizás no le importa mucho que la carne esté en mal estado. Pero la Policía negó que gente consumiera esta carne no apta”, remarcó.

Por último, informó que el chofer del camión continuaba fuera de peligro pese a las lesiones sufridas en el siniestro. En cuanto al cálculo de las pérdidas económicas, aclaró, que está siendo evaluado directamente por el frigorífico bonaerense, propietario original de la carga.

Guaymallén y los controles sanitarios

Cabe recordar que, desde hace tiempo, el municipio de Guaymallén intensificó los controles sanitarios debido al aumento de casos vinculados al consumo de carne en mal estado. Incluso, según resaltó Rodríguez, el abastero también fue inspeccionado recientemente en ese marco.

“El municipio ha decomisado mercadería en distintos puntos, y en este caso se actuó de la misma manera”, agregó, remarcando que el operativo fue eficiente.

