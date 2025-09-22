Un camión con carne volcó en el Acceso Este y "aterrizó" en Cañadita Alegre

Un camión cargado con carne protagonizó un espectacular accidente este lunes a la mañana, cuando chocó con un utilitario, volcó en el Acceso Este, atravesó el guardarraíl y terminó cayendo sobre calle Cañadita Alegre , en Guaymallén .

Borracho y con licencia vencida hace cuatro años, atropelló a un ciclista en Guaymallén

Disparos y gases lacrimógenos tras el vuelco del camión con carne en el Acceso Este

Pasadas las 11 de hoy, el conductor de un utilitario Peugeot Partner, que se dirigía al este, pinchó un neumático , situación de emergencia que lo llevó a impactar a un camión que iba en la misma dirección , indicaron testigos del accidente.

A raíz del choque, el chofer del transporte de carga perdió el control en la zona del puente del Acceso Este , destrozó la defensa metálica y se precipitó al vacío hacia Cañadita Alegre, justo cuando nadie pasaba por la calle, tanto peatones como vehículos.

Como consecuencia, la carga de carne que transportaba quedó esparcida sobre la calzada, generando un importante operativo de limpieza y cortes de tránsito.

El camionero logró ser rescatado con politraumatismos y recibió asistencia médica en el lugar.

A pesar de la espectacularidad del siniestro, su vida no corre peligro.

Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre Gentileza / Nicole Neme

La Policía dispuso el corte total del tránsito en el puente de Cañadita Alegre, mientras personal de bomberos y Defensa Civil trabajaban para asegurar la estructura y retirar los restos de la carga, además de asegurar que nadie "saqueara" la carne.

En tanto, el Acceso Este quedó con media calzada habilitada hacia el este.

Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre Gentileza / Nicole Neme