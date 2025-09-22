Mendoza tendrá un martes con tiempo agradable: así estarán la mínima y la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 7°C para mañana en Mendoza. El miércoles se mantendrá de la misma manera.

La semana en Mendoza arrancó de la mejor manera para los mendocinos y, según informa el pronóstico del tiempo, se mantendrá de la misma forma durante los próximos días. El tiempo continuará de manera agradable este martes, con una máxima que se mantendrá cercana a los 25°C.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “tiempo bueno” este martes 22 de septiembre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 24°C, mientras que la mínima será de 7°C, con vientos leves a moderados del sector sur.

En la Cordillera anuncian un cielo poco nuboso, sin traer complicaciones a la hora de viajar, luego de un fin de semana marcado por las intensas nevadas que bloquearon el Paso Cristo Redentor. Ahora, Gendarmería Nacional informó su reapertura.

También se adelantó que en varias zonas la mínima estará por debajo del promedio anunciado anteriormente: Junín: 2.5°C, Los Campamentos: 1.5°C, Tres Porteñas: 1.0°C, Medrano: 3.0°C, El Marcado: -0.5°C, Lambare: 0°C, Tunuyán: -2.1°C. Vista Flores: -1.7°C El Peral: 0.9°C, La Consulta: 0.3°C, Dubois: 0.5°C.