22 de septiembre de 2025 - 21:18

Mendoza tendrá un martes con tiempo agradable: así estarán la mínima y la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 7°C para mañana en Mendoza. El miércoles se mantendrá de la misma manera.

Tiempo bueno este martes en Mendoza.

Tiempo bueno este martes en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La semana en Mendoza arrancó de la mejor manera para los mendocinos y, según informa el pronóstico del tiempo, se mantendrá de la misma forma durante los próximos días. El tiempo continuará de manera agradable este martes, con una máxima que se mantendrá cercana a los 25°C.

Leé además

“En Mendoza, entre el 15 y el 20% de los bebés internados en neonatologías del sistema público tienen resultados positivos de tóxicos por el consumo de sustancias durante el embarazo”, advirtió el ministro de Salud, Rodolfo Montero.

Alerta en Mendoza: 1 de cada 5 bebés internados en hospitales públicos están intoxicados con sustancias

Por Verónica De Vita
Mendoza se posicionó en cuarto lugar entre los destinos más elegidos en las vacaciones de invierno. 

Una por una, estas fueron las provincias favoritas durante las vacaciones de invierno

Por Redacción Economía

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “tiempo bueno” este martes 22 de septiembre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 24°C, mientras que la mínima será de 7°C, con vientos leves a moderados del sector sur.

En la Cordillera anuncian un cielo poco nuboso, sin traer complicaciones a la hora de viajar, luego de un fin de semana marcado por las intensas nevadas que bloquearon el Paso Cristo Redentor. Ahora, Gendarmería Nacional informó su reapertura.

También se adelantó que en varias zonas la mínima estará por debajo del promedio anunciado anteriormente: Junín: 2.5°C, Los Campamentos: 1.5°C, Tres Porteñas: 1.0°C, Medrano: 3.0°C, El Marcado: -0.5°C, Lambare: 0°C, Tunuyán: -2.1°C. Vista Flores: -1.7°C El Peral: 0.9°C, La Consulta: 0.3°C, Dubois: 0.5°C.

Miércoles: seguirá el tiempo agradable

El miércoles 24 de septiembre la temperatura tendrá un leve ascenso, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 9°C, con vientos leves a moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cumbre, la plataforma digital para el aprendizaje de inglés, incorporada a fines de marzo en las escuelas de Mendoza, ya llegó a más de 5.000 alumnos.

Inglés en las escuelas de Mendoza: cuándo llegará la nueva plataforma a toda la primaria y la secundaria

Por Verónica De Vita
Festejo de la primavera en el predio de la Virgen de Guaymallén

Balance del Día de la Primavera: diez multas en fiestas, 835 actas viales y 25 alcoholemias positivas

Por Ignacio de la Rosa
Juegos Evita 2025: Cuatro estudiantes de San Rafael buscan hacer historia en el Tenis de Mesa

Juegos Evita 2025: quiénes son los cuatro estudiantes de San Rafael que buscan hacer historia en el Tenis de Mesa

Por Redacción Deportes
El empresario sanjuanino Sergio Nacenta (59) fue asesinado en Las Heras

Investigan si el empresario asesinado en Las Heras cruzó mensajes con la hija de 13 años del detenido

Por Oscar Guillén