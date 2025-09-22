Una por una, estas fueron las provincias favoritas durante las vacaciones de invierno

El índice de Ocupación hotelera del Indec marcó que la cantidad de viajeros mejoró frente a julio del 2024, pero cayó el pernocte. El lugar de Mendoza.

Mendoza se posicionó en cuarto lugar entre los destinos más elegidos en las vacaciones de invierno.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec, publicó este lunes el índice de Ocupación hotelera de julio del 2025, donde se destaca a Mendoza como el cuarto destino nacional más elegido en un mes clave, en el cual suelen caer las vacaciones de invierno de todos los distritos del país.

Según la información oficial, la Ocupación hotelera medida por el Indec en julio de 2025 marcó que se hospedaron 1.705.049 viajeros (2,6% más interanual), que sumaron 4.086.977 pernoctaciones (2,1% menos).

En el apartado de los destinos turísticos nacionales más visitados por viajeros argentinos, lidera la ciudad de San Carlos de Bariloche con 76.581 viajeros, seguida por Mar del Plata (64.347), Puerto Iguazú (62.422) y Mendoza (54.786). Completan el top 5 Salta (54.025) y Córdoba (44.031).

Sobre los alojamientos más elegidos en épocas de vacaciones de invierno, el claro ganador es el apartado "Hoteles 3 estrellas, aparts y boutiques", con 586.767 huéspedes. Le siguen de cerca los hoteles 4 y 5 estrellas con 547.563 huéspedes.

El informe del Indec destaca: "Según las regiones turísticas, Patagonia concentró el mayor porcentaje de pernoctaciones en el mes, con 24,7%; seguida por CABA, con 18,9%. Las pernoctaciones de los viajeros residentes se distribuyeron principalmente entre las regiones Patagonia, que concentró el 22,1%; y Córdoba, con el 16,2%. La región CABA fue la preferida por los viajeros no residentes: concentró el 44,5% del total de pernoctaciones. Fue seguida por Patagonia, con el 36,3%.

Y agrega: "El total de viajeros hospedados fue 1,7 millones y tuvo una variación positiva de 2,6% respecto al mismo mes del año anterior. La cantidad de viajeros residentes subió 5,4% y la de no residentes disminuyó 9,2%. El 83,0% de los viajeros hospedados fueron residentes". "Las regiones turísticas que hospedaron el mayor número de viajeros fueron CABA, con 343.776 personas hospedadas, y Patagonia, con 321.430 (cuadro 1). Los destinos turísticos más visitados fueron: San Carlos de Bariloche (Patagonia), con 76.581; Mar del Plata (Buenos Aires), con 64.347; Puerto Iguazú (Litoral), con 62.422; ciudad de Mendoza (Cuyo), con 54.786; ciudad de Salta (Norte), con 54.025; y ciudad de Córdoba, con 44.031", cierra.