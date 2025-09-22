El Gobierno también eliminó temporalmente las retenciones a las carnes avícolas y bovinas

Así lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni en X. La medida se suma a las retenciones 0% para todos los granos y subproductos hasta el 31 de octubre. El objetivo del Gobierno es reducir la tensión cambiaria.

El Gobierno nacional decidió avanzar con nuevas medidas económicas y confirmó la eliminación de las retenciones para las carnes avícolas y bovinas. La decisión se enmarca en la misma línea de lo anunciado horas atrás para los granos, y tendrá vigencia hasta el 31 de octubre.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, donde remarcó que el objetivo central es generar mayor ingreso de divisas en un período clave para la economía argentina.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, señaló el funcionario.