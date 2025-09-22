22 de septiembre de 2025 - 16:04

El Gobierno también eliminó temporalmente las retenciones a las carnes avícolas y bovinas

Así lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni en X. La medida se suma a las retenciones 0% para todos los granos y subproductos hasta el 31 de octubre. El objetivo del Gobierno es reducir la tensión cambiaria.

Retenciones 0% para las carnes avícolas y bovinas.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, donde remarcó que el objetivo central es generar mayor ingreso de divisas en un período clave para la economía argentina.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, señaló el funcionario.

Noticia en desarrollo.

