Billeteras virtuales: qué cobros estarán excluidos de las retenciones por Ingresos Brutos

Desde octubre, los jubilados, sueldos y otros cobros estarán alcanzados o no por las retenciones de Ingresos Brutos.

Las billeteras virtuales deberán aplicar retenciones automáticas según el padrón de la Comisión Arbitral.

Desde el 1° de octubre, las billeteras virtuales que operan en la provincia de Buenos Aires aplicarán retenciones automáticas sobre los montos acreditados a usuarios inscriptos en el impuesto a los Ingresos Brutos.

La medida, que se implementa a través del Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), impactará directamente en monotributistas, comerciantes y pymes que utilizan estas plataformas para recibir pagos.

El esquema busca equiparar a las billeteras virtuales con los bancos en materia de retenciones. No obstante, la normativa establece un listado de cobros excluidos para evitar que la deducción recaiga sobre ingresos de carácter laboral, social o financiero que ya cuentan con regulaciones específicas.

Qué cobros estarán excluidos de las retenciones Según la resolución bonaerense, las operaciones que no sufrirán descuentos automáticos en billeteras virtuales son:

Sueldos, jubilaciones y pensiones.

Préstamos otorgados por la misma billetera o por entidades financieras de segundo grado.

Contraasientos por error.

Intereses generados en la propia cuenta.

Operaciones de exportación de mercaderías, incluidos anticipos, prefinanciaciones y devoluciones de IVA.

Acreditaciones por plazos fijos constituidos con fondos propios.

Ajustes hechos por la billetera para cancelar cuentas en mora.

Rescates de fondos comunes de inversión con capital propio.

Reintegros de IVA por compras con tarjeta.

Operaciones con títulos, bonos, letras y obligaciones emitidas por Nación, provincias, Ciudad de Buenos Aires o municipios.

Devoluciones por promociones de la billetera.

Transferencias entre cuentas del mismo titular o cotitular.