En septiembre de 2025 , la app Mercado Pago ajustó su tasa de interés para depósitos, convirtiéndose en una de las alternativas más atractivas entre billeteras virtuales y herramientas de inversión en Argentina . Esta suba llega en un contexto donde la inflación sigue impactando el poder adquisitivo de los ahorristas.

Para quienes buscan mantener su dinero activo y obtener rendimientos superiores a la inflación, Mercado Pago ofrece una tasa nominal anual ( TNA ) del 37,7%. Esto permite que el dinero depositado genere retornos diarios sin la necesidad de inmovilizarlo.

A diferencia de los plazos fijos tradicionales , esta modalidad de inversión digital permite que cada depósito crezca automáticamente dentro de la plataforma, ofreciendo flexibilidad y disponibilidad inmediata del capital.

El ajuste de tasas responde a la suba de la inflación y a la necesidad de las billeteras virtuales y bancos de mantener competitividad frente a otras opciones de ahorro y finanzas digitales.

Para invertir, solo hay que ingresar a la app, cliquear en “ hacé crecer tu dinero ” y seleccionar la opción “ invertir mi dinero ahora ”. El dinero depositado generará rendimientos diarios automáticamente mediante un Fondo Común de Inversión ( FCI ) de bajo riesgo, administrado por Mercado Pago Asset Management SA.

Sube la tasa de Mercado Pago: cuánto gano si deposito $800.000 en septiembre

No se requiere un monto mínimo elevado: cualquier suma, desde $1, genera rendimientos. El cálculo de ganancias se hace sobre la TNA anual establecida, que actualmente es del 37,7%.

Cuánto puedo ganar depositando $800.000

Con la TNA del 37,7%, un depósito de $800.000 durante 30 días generaría aproximadamente:

Depósito: $800.000

TNA: 37,7%

Ganancia estimada mensual: $25.120

Monto total al finalizar el mes: $825.120

Es importante recordar que la rentabilidad puede variar según el rendimiento del Fondo Común de Inversión y las condiciones de mercado, pero los depósitos mantienen alta liquidez.

Comparativa con otras billeteras virtuales y bancos

En comparación con otras billeteras virtuales y bancos, Mercado Pago ofrece una de las tasas más altas y mantiene la liquidez diaria. Por ejemplo, Ualá (FCI) ofrece 30% de TNA, pero requiere mantener un saldo mínimo mensual. Personal Pay (FCI) tiene 25,55%, con buena accesibilidad.

Entre los bancos tradicionales, Banco Nación ofrece 28% de TNA con un plazo fijo de 30 días y Banco Galicia 26,5% TNA en plazo fijo tradicional.

Así, Mercado Pago lidera en flexibilidad, combinando buen rendimiento con disponibilidad inmediata de los fondos.

Consideraciones finales

Antes de invertir, tené en cuenta:

Liquidez diaria : tu dinero está disponible para usar en cualquier momento.

Rendimiento variable : el porcentaje puede fluctuar según el FCI.

Seguridad : Mercado Pago está regulado por la CNV.

Accesibilidad: no hay un monto máximo ni mínimo estricto.

Depositar en Mercado Pago durante septiembre 2025 con $800.000 es una opción atractiva para quienes buscan inversión, ahorro y rentabilidad frente a la inflación, sin comprometer la disponibilidad de su dinero.