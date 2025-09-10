En septiembre de 2025, la app Mercado Pago ajustó su tasa de interés para depósitos, convirtiéndose en una de las alternativas más atractivas entre billeteras virtuales y herramientas de inversión en Argentina. Esta suba llega en un contexto donde la inflación sigue impactando el poder adquisitivo de los ahorristas.
Para quienes buscan mantener su dinero activo y obtener rendimientos superiores a la inflación, Mercado Pago ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 37,7%. Esto permite que el dinero depositado genere retornos diarios sin la necesidad de inmovilizarlo.
A diferencia de los plazos fijos tradicionales, esta modalidad de inversión digital permite que cada depósito crezca automáticamente dentro de la plataforma, ofreciendo flexibilidad y disponibilidad inmediata del capital.
El ajuste de tasas responde a la suba de la inflación y a la necesidad de las billeteras virtuales y bancos de mantener competitividad frente a otras opciones de ahorro y finanzas digitales.
Sube la tasa de Mercado Pago: cuánto gano si deposito $800.000 en septiembre
Cómo funciona el depósito en Mercado Pago
Para invertir, solo hay que ingresar a la app, cliquear en “hacé crecer tu dinero” y seleccionar la opción “invertir mi dinero ahora”. El dinero depositado generará rendimientos diarios automáticamente mediante un Fondo Común de Inversión (FCI) de bajo riesgo, administrado por Mercado Pago Asset Management SA.
No se requiere un monto mínimo elevado: cualquier suma, desde $1, genera rendimientos. El cálculo de ganancias se hace sobre la TNA anual establecida, que actualmente es del 37,7%.
Cuánto puedo ganar depositando $800.000
Con la TNA del 37,7%, un depósito de $800.000 durante 30 días generaría aproximadamente:
Es importante recordar que la rentabilidad puede variar según el rendimiento del Fondo Común de Inversión y las condiciones de mercado, pero los depósitos mantienen alta liquidez.
Comparativa con otras billeteras virtuales y bancos
En comparación con otras billeteras virtuales y bancos, Mercado Pago ofrece una de las tasas más altas y mantiene la liquidez diaria. Por ejemplo, Ualá (FCI) ofrece 30% de TNA, pero requiere mantener un saldo mínimo mensual. Personal Pay (FCI) tiene 25,55%, con buena accesibilidad.
Entre los bancos tradicionales, Banco Nación ofrece 28% de TNA con un plazo fijo de 30 días y Banco Galicia 26,5% TNA en plazo fijo tradicional.
Así, Mercado Pago lidera en flexibilidad, combinando buen rendimiento con disponibilidad inmediata de los fondos.H2: Consideraciones finales
Antes de invertir, tené en cuenta:
Liquidez diaria: tu dinero está disponible para usar en cualquier momento.
Rendimiento variable: el porcentaje puede fluctuar según el FCI.
Seguridad: Mercado Pago está regulado por la CNV.
Accesibilidad: no hay un monto máximo ni mínimo estricto.
Depositar en Mercado Pago durante septiembre 2025 con $800.000 es una opción atractiva para quienes buscan inversión, ahorro y rentabilidad frente a la inflación, sin comprometer la disponibilidad de su dinero.