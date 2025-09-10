El tercer día hábil de la semana muestra una leve suba en el dólar minorista. Cotiza a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación , $10 más arriba que en el cierre del martes.

Quedó confirmado el precio del dólar para este miércoles 10 de septiembre cuando abran los bancos

Tras un inicio de semana agitado, el dólar cerró estable este martes: cómo es la cotización en cada banco

Desde la salida del cepo en abril pasado, el Gobierno nacional dispuso una banda de flotación que se actualiza al 1% mensual de acuerdo con el siguiente esquema: en el techo ($1.400) aumenta 1% todos los meses, ubicándose en septiembre a $1.471,40 , mientras que en el extremo inferior ($1.000) se reduce al 1% ($951 en septiembre).

El máximo histórico fue el lunes a la mañana, cuando por momentos tocó los $1.460 en el BNA. En otros bancos, la divisa se vendió hasta los $1.480. Hacia el cierre de la jornada cedió y se quedó en $1.425, algo que se repitió este martes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1965775311095910768&partner=&hide_thread=false Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/7MYnSN99BX — Prensa BNA (@prensabna) September 10, 2025

Galicia $1.380 / $1.430

BBVA $1.380 / $1.430

Santander $1.385 / $1.435

Supervielle $1.386 / $1.436

ICBC $1.370 / $1.437

Patagonia $1.390 / $1.440

Macro $1.385 / $1.445

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.865,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.365

Venta: $1.385

Se supo cuál será el precio del dólar este jueves 7 de agosto, cuando abran los bancos Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco y en el mercado blue

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.426,52 (- $4,22)

Venta: $1.426,96 (- $4,23)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.432,22 (+ $0,36)

Venta: $1.434,11 (- $4,79)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.