10 de septiembre de 2025 - 11:03

Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco y en el mercado blue

Las cotizaciones de la divisa estadounidense en cada mercado este 10 de septiembre.

Dólar hoy, 10 de septiembre

Dólar hoy, 10 de septiembre

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El tercer día hábil de la semana muestra una leve suba en el dólar minorista. Cotiza a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación, $10 más arriba que en el cierre del martes.

Leé además

Dólar hoy: a cuánto cotiza el 9 de septiembre

Tras un inicio de semana agitado, el dólar cerró estable este martes: cómo es la cotización en cada banco

Por Redacción Economía
quedo confirmado el precio del dolar para este miercoles 10 de septiembre cuando abran los bancos

Quedó confirmado el precio del dólar para este miércoles 10 de septiembre cuando abran los bancos

Por Redacción Economía

Desde la salida del cepo en abril pasado, el Gobierno nacional dispuso una banda de flotación que se actualiza al 1% mensual de acuerdo con el siguiente esquema: en el techo ($1.400) aumenta 1% todos los meses, ubicándose en septiembre a $1.471,40, mientras que en el extremo inferior ($1.000) se reduce al 1% ($951 en septiembre).

El máximo histórico fue el lunes a la mañana, cuando por momentos tocó los $1.460 en el BNA. En otros bancos, la divisa se vendió hasta los $1.480. Hacia el cierre de la jornada cedió y se quedó en $1.425, algo que se repitió este martes.

A cuánto cotiza el dólar hoy, banco por banco

Banco Nación

  • Compra: $1.385
  • Venta: $1.435
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1965775311095910768&partner=&hide_thread=false

Galicia $1.380 / $1.430

BBVA $1.380 / $1.430

Santander $1.385 / $1.435

Supervielle $1.386 / $1.436

ICBC $1.370 / $1.437

Patagonia $1.390 / $1.440

Macro $1.385 / $1.445

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.865,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.365
  • Venta: $1.385
Se supo cuál será el precio del dólar este jueves 7 de agosto, cuando abran los bancos
Sube el d&oacute;lar hoy: a cu&aacute;nto cotiza en cada banco y en el mercado blue

Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco y en el mercado blue

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $1.426,52 (- $4,22)
  • Venta: $1.426,96 (- $4,23)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $1.432,22 (+ $0,36)
  • Venta: $1.434,11 (- $4,79)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dólar oficial volvió a rompero un récord y quedó al tope del techo de la banda.

El dólar oficial cerró por encima de los $1.400: a cuánto quedó la cotización en cada banco

Por Redacción Economía
A cuánto cotiza el dólar hoy, 5 de septiembre

El dólar cerró a $1.380 en una semana de intervención y tensión electoral: a cuánto cotizó en cada banco

Por Redacción Economía
A cuánto cotiza el dólar este 3 de septiembre

El dólar quedó "planchado" hoy tras la intervención oficial: a cuánto cotiza en cada banco

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 2 de septiembre: a cuánto cotiza tras alcanzar el récord

Tras la intervención oficial, el dólar cerró en baja: a cuánto cotiza en cada banco tras el récord

Por Redacción Economía