Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco y en el mercado blue

El tercer día hábil de la semana muestra una leve suba en el dólar minorista. Cotiza a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación, $10 más arriba que en el cierre del martes.
Las cotizaciones de la divisa estadounidense en cada mercado este 10 de septiembre.
Desde la salida del cepo en abril pasado, el Gobierno nacional dispuso una banda de flotación que se actualiza al 1% mensual de acuerdo con el siguiente esquema: en el techo ($1.400) aumenta 1% todos los meses, ubicándose en septiembre a $1.471,40, mientras que en el extremo inferior ($1.000) se reduce al 1% ($951 en septiembre).
El máximo histórico fue el lunes a la mañana, cuando por momentos tocó los $1.460 en el BNA. En otros bancos, la divisa se vendió hasta los $1.480. Hacia el cierre de la jornada cedió y se quedó en $1.425, algo que se repitió este martes.
Banco Nación
Galicia $1.380 / $1.430
BBVA $1.380 / $1.430
Santander $1.385 / $1.435
Supervielle $1.386 / $1.436
ICBC $1.370 / $1.437
Patagonia $1.390 / $1.440
Macro $1.385 / $1.445
A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Venta: $1.865,50 (BNA)
El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.
Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.
No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.
Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.
Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.
Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.