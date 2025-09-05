El dólar cerró a $1.380 en una semana de intervención y tensión electoral: a cuánto cotizó en cada banco

El dólar oficial cerró este viernes en $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $5 respecto del cierre de ayer.
En un clima de tensión política, estas fueron las cotizaciones de la moneda estadounidense previo a los comicios provinciales en Buenos Aires.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.387,867 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.390.
De este modo, el dólar cerró la última hábil previa a las elecciones del domingo por debajo de la barrera de los $1.400 que llegó a superar al comienzo de la semana. El martes, el Gobierno anunció la decisión de intervenir en el mercado para contener la cotización en medio de la tensión electoral.
Mientras tanto, el dólar blue cotizó este viernes en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de 0,37% en la jornada.
Frente a un tenso contexto en la política, el inicio de septiembre se caracteriza por el arrastre de la volatilidad observada en las tasas de interés y el tipo de cambio. El pico nominal fue el pasado lunes, a $1.385.
Para este mes, la mediana de las proyecciones ubica el tipo de cambio nominal en $1.362 por dólar. En tanto, hacia diciembre de 2025, el consenso señala un dólar a $1.441, cifra inferior al techo actual de la banda cambiaria.
Banco Nación:
ICBC $1.320 / $1.407
Macro $1.335 / $1.390
Supervielle $1.349 / $1.389
Patagonia $1.340 / $1.390
Santander $1.350 / $1.390
Galicia $1.345 / $1.385
BBVA $1.350 / $1.390
A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Venta: $ 1.814,02 (BNA)
El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.
Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.
No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.
Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.
Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.
Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.