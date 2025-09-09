El gobierno de Axel Kicillof negó nuevos impuestos a las billeteras virtuales en Buenos Aires

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) desmintió la creación de un nuevo impuesto sobre las billeteras virtuales. Además aclaró que, a partir del 1° de octubre, estas plataformas simplemente comenzarán a actuar como agentes de retención del impuesto a los Ingresos Brutos. La medida solo afectará a los contribuyentes que ya están inscriptos en dicho régimen.
De esta manera, el organismo provincial salió a aclarar la situación tras una "campaña de desinformación electoral" que circuló después de las elecciones del domingo. "Lo aclaramos con todas las letras: no hay ningún impuesto nuevo en la Provincia", manifestó ARBA desde sus redes sociales.
kiciloff
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Impuesto a billeteras virtuales en PBA
La clave de la nueva normativa es que no afecta al usuario común. La medida está dirigida exclusivamente a quienes ya son contribuyentes de Ingresos Brutos.
Equidad con los bancos y otras 19 provincias
Según ARBA, el objetivo de la medida es "ordenar el sistema y garantizar equidad". Hasta ahora, un contribuyente de Ingresos Brutos que operaba con un banco sufría retenciones, pero si usaba una billetera virtual, no. A partir de octubre, el tratamiento será el mismo para ambos.
"Si sos contribuyente de IIBB, el tratamiento será el mismo que si operaras con un banco, como ocurre con Cuenta DNI", detalló el organismo. Cabe mencionar también que esta iniciativa no es nueva en el país. La provincia de Buenos Aires se suma a otras 19 jurisdicciones que ya aplican un sistema similar para igualar la carga fiscal en todas las operaciones digitales.