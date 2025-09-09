9 de septiembre de 2025 - 23:54

El gobierno de Axel Kicillof negó nuevos impuestos a las billeteras virtuales en Buenos Aires

A partir de octubre, solo retendrán Ingresos Brutos a contribuyentes ya inscriptos, igual que los bancos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) desmintió la creación de un nuevo impuesto sobre las billeteras virtuales. Además aclaró que, a partir del 1° de octubre, estas plataformas simplemente comenzarán a actuar como agentes de retención del impuesto a los Ingresos Brutos. La medida solo afectará a los contribuyentes que ya están inscriptos en dicho régimen.

Leé además

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió hoy en la necesidad de que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” para coordinar con él una reunión entre ambos, después del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito.

Axel Kicillof le reclamó a Milei que "levante el teléfono" y cambie el rumbo tras el triunfo peronista

Por Redacción Política
El Mago sin Dientes irrumpió en Casa Rosada para pedirle una reunión a Milei

El Mago sin Dientes irrumpió en Casa Rosada para pedirle una reunión a Milei

Por Redacción Política

De esta manera, el organismo provincial salió a aclarar la situación tras una "campaña de desinformación electoral" que circuló después de las elecciones del domingo. "Lo aclaramos con todas las letras: no hay ningún impuesto nuevo en la Provincia", manifestó ARBA desde sus redes sociales.

kiciloff
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Impuesto a billeteras virtuales en PBA

La clave de la nueva normativa es que no afecta al usuario común. La medida está dirigida exclusivamente a quienes ya son contribuyentes de Ingresos Brutos.

  • ¿Quiénes NO se verán afectados? aquellos usuarios que utilizan billeteras virtuales para sus gastos personales, transferencias entre amigos o familiares, o pagos de servicios, y que no están inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos. Para ellos, nada cambia y no sufrirán ninguna retención.
  • ¿Quiénes SÍ se verán afectados? únicamente los comerciantes, profesionales o monotributistas que ya están registrados en el impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires. Para ellos, la billetera virtual comenzará a retener un porcentaje de sus acreditaciones, tal como ya lo hacen los bancos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arba/status/1965536827009572952&partner=&hide_thread=false

Equidad con los bancos y otras 19 provincias

Según ARBA, el objetivo de la medida es "ordenar el sistema y garantizar equidad". Hasta ahora, un contribuyente de Ingresos Brutos que operaba con un banco sufría retenciones, pero si usaba una billetera virtual, no. A partir de octubre, el tratamiento será el mismo para ambos.

"Si sos contribuyente de IIBB, el tratamiento será el mismo que si operaras con un banco, como ocurre con Cuenta DNI", detalló el organismo. Cabe mencionar también que esta iniciativa no es nueva en el país. La provincia de Buenos Aires se suma a otras 19 jurisdicciones que ya aplican un sistema similar para igualar la carga fiscal en todas las operaciones digitales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ernesto Sanz le pidió a Alfredo Cornejo que separe a la UCR de La Libertad Avanza en 2027.

Ernesto Sanz rompió el silencio para hacerle un reclamo a Alfredo Cornejo: qué pidió

Por Juan Carlos Albornoz
El gobernador Alfredo Cornejo y el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri. Archivo Los Andes

Qué impacto tiene la derrota de La Libertad Avanza en la campaña de Mendoza, según consultores políticos

Por Martín Fernández Russo
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos, a pedido de Axel Kicillof.

Tras ganar las elecciones, Axel Kicillof ordenó que las billeteras virtuales retengan Ingresos Brutos

Por Redacción Economía
La victoria de Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza fue recibida con entusiasmo por referentes del PJ mendocino. Los mensajes destacaron la gestión de Kicillof y marcaron diferencias con el Gobierno nacional.

La victoria de Kicillof en Buenos Aires repercutió en Mendoza y envalentonó al peronismo de cara a octubre

Por Jorge Yori