El gobierno de Axel Kicillof negó nuevos impuestos a las billeteras virtuales en Buenos Aires

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) desmintió la creación de un nuevo impuesto sobre las billeteras virtuales. Además aclaró que, a partir del 1° de octubre, estas plataformas simplemente comenzarán a actuar como agentes de retención del impuesto a los Ingresos Brutos. La medida solo afectará a los contribuyentes que ya están inscriptos en dicho régimen.

De esta manera, el organismo provincial salió a aclarar la situación tras una "campaña de desinformación electoral" que circuló después de las elecciones del domingo. "Lo aclaramos con todas las letras: no hay ningún impuesto nuevo en la Provincia", manifestó ARBA desde sus redes sociales.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Web Impuesto a billeteras virtuales en PBA La clave de la nueva normativa es que no afecta al usuario común. La medida está dirigida exclusivamente a quienes ya son contribuyentes de Ingresos Brutos.

¿Quiénes NO se verán afectados? aquellos usuarios que utilizan billeteras virtuales para sus gastos personales, transferencias entre amigos o familiares, o pagos de servicios, y que no están inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos. Para ellos, nada cambia y no sufrirán ninguna retención.

únicamente los comerciantes, profesionales o monotributistas que ya están registrados en el impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires. Para ellos, la billetera virtual comenzará a retener un porcentaje de sus acreditaciones, tal como ya lo hacen los bancos.

Según ARBA, el objetivo de la medida es "ordenar el sistema y garantizar equidad". Hasta ahora, un contribuyente de Ingresos Brutos que operaba con un banco sufría retenciones, pero si usaba una billetera virtual, no. A partir de octubre, el tratamiento será el mismo para ambos.