Vuela el interés de Mercado Pago: cuánto tengo que poner para ganar $500.000

En septiembre de 2025, el interés de Mercado Pago volvió a despertar la atención de quienes buscan alternativas de ahorro frente a la inflación. Con una tasa nominal anual (TNA) del 37,7%, la aplicación ofrece un rendimiento que se calcula de manera diaria y mantiene el dinero siempre disponible.
La clave está en entender cuánto deberías depositar para que tu inversión genere un extra jugoso. En este caso, el interrogante es concreto: ¿cuánto tengo que poner para obtener $500.000 de ganancia en apenas un mes?
La respuesta exige hacer cuentas con base en la tasa vigente y el interés compuesto que genera esta billetera digital.
image
El interés de Mercado Pago volvió a llamar la atención entre los usuarios.
Cómo funciona la inversión en Mercado Pago
Invertir en Mercado Pago es sencillo. Desde la app, hay que ingresar a la opción “hacé crecer tu dinero”, cliquear en “empezar” y luego en “invertir mi dinero ahora”. El depósito se destina automáticamente a un Fondo Común de Inversión (FCI) de bajo riesgo, que genera rendimientos diarios.
La ventaja frente a un plazo fijo es la liquidez inmediata: podés retirar tu dinero en cualquier momento, sin esperar 30 días ni quedar atado a un vencimiento.
Cuánto necesito invertir para ganar $500.000
La TNA de 37,7% equivale a un rendimiento mensual aproximado del 3,14%.
Esto significa que por cada $1.000.000 invertido, se ganan $31.400 al mes.
Si el objetivo es ganar $500.000 en 30 días, deberías depositar alrededor de $15.900.000 en tu cuenta de Mercado Pago. De esa forma, el interés mensual te permitirá alcanzar esa cifra de manera estimada.
Contexto y comparativa con otras opciones
Mientras los plazos fijos tradicionales de bancos como el Nación rondan el 28% de TNA, y billeteras como Ualá se ubican en 30%, Mercado Pago se mantiene competitivo con el 37,7%.
Esto la posiciona como una de las mejores opciones de inversión digital para quienes priorizan rentabilidad y disponibilidad inmediata del dinero.
Consideraciones finales
Aunque alcanzar $500.000 de ganancia mensual requiere un monto muy alto de inversión, la herramienta sigue siendo útil para montos más chicos, ya que asegura un extra frente a la inflación sin inmovilizar fondos.
En tiempos de incertidumbre económica, Mercado Pago y otras billeteras virtuales se consolidan como aliados del ahorro inteligente.