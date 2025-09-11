Vuela el interés de Mercado Pago: cuánto tengo que poner para ganar $500.000

En septiembre de 2025, el interés de Mercado Pago volvió a despertar la atención de quienes buscan alternativas de ahorro frente a la inflación . Con una tasa nominal anual (TNA) del 37,7% , la aplicación ofrece un rendimiento que se calcula de manera diaria y mantiene el dinero siempre disponible.

La clave está en entender cuánto deberías depositar para que tu inversión genere un extra jugoso. En este caso, el interrogante es concreto: ¿cuánto tengo que poner para obtener $500.000 de ganancia en apenas un mes?

La respuesta exige hacer cuentas con base en la tasa vigente y el interés compuesto que genera esta billetera digital.

Invertir en Mercado Pago es sencillo. Desde la app, hay que ingresar a la opción “ hacé crecer tu dinero ”, cliquear en “ empezar ” y luego en “ invertir mi dinero ahora ”. El depósito se destina automáticamente a un Fondo Común de Inversión (FCI) de bajo riesgo, que genera rendimientos diarios.

El interés de Mercado Pago volvió a llamar la atención entre los usuarios.

La ventaja frente a un plazo fijo es la liquidez inmediata : podés retirar tu dinero en cualquier momento, sin esperar 30 días ni quedar atado a un vencimiento.

Cuánto necesito invertir para ganar $500.000

La TNA de 37,7% equivale a un rendimiento mensual aproximado del 3,14%.

Esto significa que por cada $1.000.000 invertido, se ganan $31.400 al mes.

Si el objetivo es ganar $500.000 en 30 días, deberías depositar alrededor de $15.900.000 en tu cuenta de Mercado Pago. De esa forma, el interés mensual te permitirá alcanzar esa cifra de manera estimada.

Contexto y comparativa con otras opciones

Mientras los plazos fijos tradicionales de bancos como el Nación rondan el 28% de TNA, y billeteras como Ualá se ubican en 30%, Mercado Pago se mantiene competitivo con el 37,7%.

Esto la posiciona como una de las mejores opciones de inversión digital para quienes priorizan rentabilidad y disponibilidad inmediata del dinero.

Consideraciones finales

Aunque alcanzar $500.000 de ganancia mensual requiere un monto muy alto de inversión, la herramienta sigue siendo útil para montos más chicos, ya que asegura un extra frente a la inflación sin inmovilizar fondos.

En tiempos de incertidumbre económica, Mercado Pago y otras billeteras virtuales se consolidan como aliados del ahorro inteligente.