Cuándo será la final para elegir al mejor Sommelier de Argentina 2025

El concurso Mejor Sommelier de Argentina (MSA), un evento clave en el calendario vitivinícola del país ya que se posiciona como la plataforma principal para catapultar a talentos locales al escenario global. Organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS), el certamen busca al mejor profesional de la industria al tiempo que le abre las puertas al país para ser representado en competencias internacionale.

El MSA, además, es un punto de encuentro esencial para el networking, la formación y la celebración de la sommellerie en el país. El riguroso desafío evalúa a los concursantes a través de pruebas teóricas y prácticas que se ajustan a los estrictos estándares internacionales. En el contexto del concurso los participantes deberán demostrar un profundo conocimiento.

Las pruebas no se limitan al vino sino que también abarca otras bebidas como cerveza, café, té y sake, lo que refleja la vasta experiencia que hoy exige la profesión. Considerado por su profesionalismo, solidez y transparencia, el MSA se ha consolidado como uno de los eventos más destacados a nivel local y regional.

La gran final , donde se conocerá al nuevo campeón, se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre en el NH Buenos Aires City Hotel. La sommellerie argentina se caracteriza por su profesionalismo y nuestro país es hoy una referencia a nivel internacional en la materia.

De este modo, ganar este certamen es un punto de inflexión en la carrera de los participantes ya que les abre puertas a nivel nacional e internacional. Por otro lado, el concurso sirve para posiciona al galardonado como referente al darle visibilidad dentro de la industria.

Alta participación y expectativas

En la edición 2025 del MSA se espera la participación de más de 30 sommeliers socios de AAS de distintas provincias de la Argentina, quienes se someterán a pruebas desafiantes. Además de evaluar el conocimiento teórico -tanto sobre el vino como sobre otras bebidas, la geografía vitivinícola, la gastronomía y la cultura en general-, durante la competencia los sommeliers rendirán un examen práctico.

De este modo, se buscará poner a los candidatos en situaciones muy cercanas a la realidad del servicio. El objetivo es que no sólo demuestren cuánto saben, sino también evaluar cómo aplican ese conocimiento con profundidad, solvencia, técnica y empatía hacia el cliente. Asimismo, el jurado hará foco en las habilidades comunicacionales de los participantes por lo que se priorizará a quienes logren transmitir sus saberes de manera clara, atractiva y cercana.

Si bien el vino ocupa un lugar protagónico, la competencia incluye al mundo de los destilados, las cervezas, café, té y sake; entre otras bebidas. De este modo, abarca gran diversidad de conocimientos que requiere hoy la profesión y se pone de relieve la capacidad del sommelier de asesorar integralmente a los clientes en la experiencia gastronómica.