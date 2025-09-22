22 de septiembre de 2025 - 15:15

Cuándo será la final para elegir al mejor Sommelier de Argentina 2025

El ya tradicional espacio es un evento clave para el calendario vitivinícola. Los detalles.

Sommelier

Foto:

Gentileza Asociación Argentina de Sommeliers,
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El concurso Mejor Sommelier de Argentina (MSA), un evento clave en el calendario vitivinícola del país ya que se posiciona como la plataforma principal para catapultar a talentos locales al escenario global. Organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS), el certamen busca al mejor profesional de la industria al tiempo que le abre las puertas al país para ser representado en competencias internacionale.

Leé además

El economista David Miazzo durante su charla en Coninagro.

David Miazzo: "Desde 2018 el 69% de los meses el vino estuvo en rojo"

Por Soledad Gonzalez
Estiman que el consumo global de vino en 2029 solo representará el 9%.

El vino, ese viejo amigo, ¿que no quiere cambiar?

Por Soledad Gonzalez

El MSA, además, es un punto de encuentro esencial para el networking, la formación y la celebración de la sommellerie en el país. El riguroso desafío evalúa a los concursantes a través de pruebas teóricas y prácticas que se ajustan a los estrictos estándares internacionales. En el contexto del concurso los participantes deberán demostrar un profundo conocimiento.

Las pruebas no se limitan al vino sino que también abarca otras bebidas como cerveza, café, té y sake, lo que refleja la vasta experiencia que hoy exige la profesión. Considerado por su profesionalismo, solidez y transparencia, el MSA se ha consolidado como uno de los eventos más destacados a nivel local y regional.

La gran final, donde se conocerá al nuevo campeón, se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre en el NH Buenos Aires City Hotel. La sommellerie argentina se caracteriza por su profesionalismo y nuestro país es hoy una referencia a nivel internacional en la materia.

unnamed (40)

De este modo, ganar este certamen es un punto de inflexión en la carrera de los participantes ya que les abre puertas a nivel nacional e internacional. Por otro lado, el concurso sirve para posiciona al galardonado como referente al darle visibilidad dentro de la industria.

Alta participación y expectativas

En la edición 2025 del MSA se espera la participación de más de 30 sommeliers socios de AAS de distintas provincias de la Argentina, quienes se someterán a pruebas desafiantes. Además de evaluar el conocimiento teórico -tanto sobre el vino como sobre otras bebidas, la geografía vitivinícola, la gastronomía y la cultura en general-, durante la competencia los sommeliers rendirán un examen práctico.

De este modo, se buscará poner a los candidatos en situaciones muy cercanas a la realidad del servicio. El objetivo es que no sólo demuestren cuánto saben, sino también evaluar cómo aplican ese conocimiento con profundidad, solvencia, técnica y empatía hacia el cliente. Asimismo, el jurado hará foco en las habilidades comunicacionales de los participantes por lo que se priorizará a quienes logren transmitir sus saberes de manera clara, atractiva y cercana.

Si bien el vino ocupa un lugar protagónico, la competencia incluye al mundo de los destilados, las cervezas, café, té y sake; entre otras bebidas. De este modo, abarca gran diversidad de conocimientos que requiere hoy la profesión y se pone de relieve la capacidad del sommelier de asesorar integralmente a los clientes en la experiencia gastronómica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Retenciones 0% para las carnes avícolas y bovinas.

El Gobierno también eliminó temporalmente las retenciones a las carnes avícolas y bovinas

Por Redacción Economía
Antes del granizo del sábado, estos frutales en La Consulta estaban cargados de flores blancas

Estiman que el granizo en San Carlos impactó en una franja de más de 3 mil hectáreas

Por Sandra Conte
Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Impuestos: cómo impacta la suba de tasas para los morosos

Por Diana Chiani
Dólar hoy, 22 de septiembre

Se desploma el dólar hoy, se recuperan bonos y acciones y cae el riesgo país

Por Redacción Economía