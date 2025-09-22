22 de septiembre de 2025 - 19:25

El nuevo índice del Indec sobre expectativas de la industria debutó con un número negativo

El indicador de confianza respecto a la industria del Indec se ubicó en -21%, de acuerdo con la evaluación de agosto para septiembre-noviembre del 2025.

No son buenas las expectativas de los empresarios para la industria argentina, según el Indec.

No son buenas las expectativas de los empresarios para la industria argentina, según el Indec.

Foto:

Industria manufacturera: el indicador de confianza empresarial se ubicó en -21%, de acuerdo con la evaluación de agosto y las expectativas septiembre-noviembre de 2025

Industria manufacturera: el indicador de confianza empresarial se ubicó en -21%, de acuerdo con la evaluación de agosto y las expectativas septiembre-noviembre de 2025

Foto:

Indec
Por Cristian Ortega

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) inició este lunes la difusión de resultados de expectativas empresariales sobre la situación económica de la industria manufacturera, en la nueva serie de informes técnicos que comenzó en mayo pasado con el sector comercio.

Leé además

No son buenas las expectativas hacia fin de año de supermercados y mayoristas.

Indec: el índice de confianza de supermercados y mayoristas encendió otra luz roja

Por Redacción Economía
Las ventas de supermercados están 10% por debajo de 2023 y 2022 en Mendoza

Las ventas de supermercados están 10% por debajo de 2023 y 2022 en Mendoza

Por Redacción Economía

Al igual que los informes de tendencias de supermercados y autoservicios mayoristas, tendrán periodicidad mensual y su calendarización oficial está pautada con un año de anticipación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1970203738393690447&partner=&hide_thread=false

Números negativos y expectativas a la baja

Según detalla el Indec, el indicador de confianza empresarial respecto a la industria manufacturera, se ubicó en -21%, de acuerdo con la evaluación de agosto y las expectativas septiembre-noviembre de 2025.

Y agrega: “El 50,9% de las empresas industriales relevadas por la Encuesta de Tendencia de Negocios consideraba que la situación de la cartera total de pedidos de clientes en agosto del 2025 estaba por debajo de lo normal; y 3,7%, por encima”.

Así, el ente estadístico remarcó: “En agosto del 2025, el 20,3% de las empresas industriales relevadas pronosticaba que sus exportaciones aumentarían durante los tres meses siguientes; y 16,8%, que disminuirían”.

Sobre la sensible situación del empleo, “el 16,5% de las empresas industriales consultadas aguardaba en agosto del 2025 que su dotación de personal disminuyera durante los siguientes tres meses; y 4%, que aumentara”.

Finalmente, el organismo oficial destaca: “En agosto del 2025, la demanda interna insuficiente fue el principal factor limitante para aumentar la producción de la industria manufacturera, según los directivos del sector”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las principales empresas de medicina prepaga anunciaron aumentos de hasta el 2,4% en sus cuotas, ajustándose al índice de inflación de agosto.

Las prepagas decidieron alinear sus nuevos aumentos con la inflación de agosto: cuánto subirán

Por Redacción Economía
La inflación mayorista marcó 3,1% en agosto.

Indec: la suba de la inflación mayorista de agosto se explica por productos primarios, en su mayoría

Por Redacción Economía
El informe señala que la desocupación tuvo un leve aumento respecto al mismo período de 2024, aunque se mantiene por debajo del promedio nacional. Creció la tasa de actividad y más mendocinos buscan un segundo empleo.

Bajó el desempleo en Mendoza, pero un dato del Indec aún preocupa

Por Redacción Economía
La inflación mayorista continúa al alza.

La inflación mayorista continúa al alza: aumentó un 3,1% en agosto

Por Redacción Economía