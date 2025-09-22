El nuevo índice del Indec sobre expectativas de la industria debutó con un número negativo

El indicador de confianza respecto a la industria del Indec se ubicó en -21%, de acuerdo con la evaluación de agosto para septiembre-noviembre del 2025.

Industria manufacturera: el indicador de confianza empresarial se ubicó en -21%, de acuerdo con la evaluación de agosto y las expectativas septiembre-noviembre de 2025

No son buenas las expectativas de los empresarios para la industria argentina, según el Indec.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) inició este lunes la difusión de resultados de expectativas empresariales sobre la situación económica de la industria manufacturera, en la nueva serie de informes técnicos que comenzó en mayo pasado con el sector comercio.

Al igual que los informes de tendencias de supermercados y autoservicios mayoristas, tendrán periodicidad mensual y su calendarización oficial está pautada con un año de anticipación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1970203738393690447&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Industria manufacturera: el indicador de confianza empresarial se ubicó en -21%, de acuerdo con la evaluación de agosto y las expectativas septiembre-noviembre de 2025 https://t.co/bHwka0RGVQ pic.twitter.com/7mPpUsfENR — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 22, 2025 Números negativos y expectativas a la baja Según detalla el Indec, el indicador de confianza empresarial respecto a la industria manufacturera, se ubicó en -21%, de acuerdo con la evaluación de agosto y las expectativas septiembre-noviembre de 2025.

Y agrega: “El 50,9% de las empresas industriales relevadas por la Encuesta de Tendencia de Negocios consideraba que la situación de la cartera total de pedidos de clientes en agosto del 2025 estaba por debajo de lo normal; y 3,7%, por encima”.

Así, el ente estadístico remarcó: “En agosto del 2025, el 20,3% de las empresas industriales relevadas pronosticaba que sus exportaciones aumentarían durante los tres meses siguientes; y 16,8%, que disminuirían”.

Sobre la sensible situación del empleo, “el 16,5% de las empresas industriales consultadas aguardaba en agosto del 2025 que su dotación de personal disminuyera durante los siguientes tres meses; y 4%, que aumentara”. Finalmente, el organismo oficial destaca: “En agosto del 2025, la demanda interna insuficiente fue el principal factor limitante para aumentar la producción de la industria manufacturera, según los directivos del sector”.