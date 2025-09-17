La inflación mayorista continúa al alza: aumentó un 3,1% en agosto

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 3,1% en agosto , respecto al mes anterior. Así lo anunció el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ), a la vez que apuntó a las subas en productos nacionales (3,1%) e importados (2,9%) , como la principal causa

El dólar llega a su techo y Cornejo debe pagar un vencimiento: qué medida tomó

Zona Fría: qué opina el Gobierno de la eliminación de los subsidios al gas en Mendoza

Este incremento, de la inflación mayorista, se posicionó por encima del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de ese mismo mes. Este último fue del 1,9%, y del IPIM de julio (2,8%).

En la comparación interanual, los precios mayoristas subieron 22,1% . En lo que va del año, el indicador se incrementó un 15,7%.

Respecto a los productos nacionales, se destacó la suba de precios de:

Además, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento del 3,3% en el octavo mes del año. Esto ocurrió como consecuencia de la suba en productos nacionales (3,4%) e importados (2,8%).

Por otra parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) también subió y cerró agosto en 3,5%. Este incremento se ocasionó como producto del aumento del 5,9% en productos primarios y 2,6% en productos manufacturados y energía eléctrica.