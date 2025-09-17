17 de septiembre de 2025 - 21:25

La inflación mayorista continúa al alza: aumentó un 3,1% en agosto

Según el Indec, los precios mayoristas acumulan un incremento del 15,7% en ocho meses. En la comparación contra agosto del año anterior subieron 22,1%.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 3,1% en agosto, respecto al mes anterior. Así lo anunció el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), a la vez que apuntó a las subas en productos nacionales (3,1%) e importados (2,9%), como la principal causa

Este incremento, de la inflación mayorista, se posicionó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo mes. Este último fue del 1,9%, y del IPIM de julio (2,8%).

En la comparación interanual, los precios mayoristas subieron 22,1%. En lo que va del año, el indicador se incrementó un 15,7%.

Precios mayoristas en agosto

Respecto a los productos nacionales, se destacó la suba de precios de:

  • Bebidas: 1,6%
  • Textiles: 1%
  • Productos agropecuarios: 0,61%
  • Productos refinados del petróleo: 0,55%
  • Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,36%
  • Petróleo crudo y gas: 0,29%
  • Sustancias y productos químicos: 0,23%

Además, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento del 3,3% en el octavo mes del año. Esto ocurrió como consecuencia de la suba en productos nacionales (3,4%) e importados (2,8%).

Por otra parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) también subió y cerró agosto en 3,5%. Este incremento se ocasionó como producto del aumento del 5,9% en productos primarios y 2,6% en productos manufacturados y energía eléctrica.

