Indec: la suba de la inflación mayorista de agosto se explica por productos primarios, en su mayoría

Los precios mayoristas registraron en agosto una suba del 3,1%, lo que representa la mayor variación mensual en más de un año. El dato, difundido por el Indec a través del Índice de Precios Interno al por Mayor (IPIM), superó el 2,8% de julio y también se ubicó muy por encima de la inflación minorista del mismo mes (IPC), que fue del 1,9%.

Este comportamiento se explica en parte por el impacto de la suba del dólar oficial de finales de agosto. Como el índice mayorista incluye muchos productos que se comercializan con el exterior, los cambios en el tipo de cambio se trasladan más rápido a sus precios que en el caso de los bienes de consumo cotidiano.

De acuerdo con el informe oficial, el alza del 3,1% estuvo impulsada tanto por los productos de origen nacional , que subieron en el mismo porcentaje, como por los importados, que aumentaron 2,9%.

En la comparación anual, los precios mayoristas mostraron una variación del 22,1% en los últimos doce meses. En lo que va de 2025, acumulan un incremento del 15,7%.

Dentro del desglose, los productos primarios fueron los que más subieron, con un 4,4%. En segundo lugar se ubicaron los bienes manufacturados, con un alza del 2,8%, mientras que la energía eléctrica apenas se movió, con un leve 0,1%.

Otros índices que mide el Indec

El Indec también releva otros indicadores vinculados a los precios mayoristas. El Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB) registró una suba del 3,3% en agosto. Allí se destacó el salto de los productos primarios, que avanzaron 5,6%, muy por encima del promedio general. Los manufacturados lo hicieron un 2,6% y la energía eléctrica casi no tuvo cambios.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos al Productor (IPP) avanzó 3,5% en el mes. Al igual que en los otros indicadores, el rubro más dinámico fue el de los productos primarios, con un aumento del 5,9%, frente al 2,7% de los manufacturados. La energía eléctrica se mantuvo prácticamente estable.

Qué significa para el bolsillo

Que los precios mayoristas suban más rápido que los minoristas no implica un impacto inmediato en las góndolas, pero sí anticipa presiones hacia adelante. Esto se debe a que los costos que pagan las empresas por insumos, materias primas y bienes importados suelen trasladarse con el tiempo a los precios al consumidor.

De esta manera, el dato de agosto refuerza la idea de que la dinámica inflacionaria sigue condicionada por la evolución del dólar oficial y la estructura de costos de la economía, factores que podrían reflejarse en los próximos meses en los bolsillos de los consumidores.