22 de septiembre de 2025 - 20:05

Indec: el índice de confianza de supermercados y mayoristas encendió otra luz roja

Referentes del sector de los supermercados y autoservicios mayoristas se mostraron pesimistas respecto al último tramo del año. Informe del Indec.

No son buenas las expectativas hacia fin de año de supermercados y mayoristas.

Los Andes | Redacción Economía
El Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) dio a conocer este lunes su habitual informe sobre Encuesta de Tendencia de Negocios Supermercados y autoservicios mayoristas. El informe muestra datos preocupantes respecto a la actividad del sector, ligado al consumo masivo.

Según detalla el informe del organismo estadístico, en relación con el sector de los supermercados y autoservicios mayoristas, “el indicador de confianza empresarial se ubicó en -9,3%, de acuerdo con la evaluación de agosto y las expectativas septiembre-noviembre de 2025”.

El dato se conoce el mismo día en el que se publicaron las expectativas empresariales respecto al sector de la industria manufacturera, el cual también mostró datos negativos.

Datos del sector y expectativas negativas

Así, según el Indec, “el 11,1% de los supermercados y autoservicios mayoristas relevados en agosto del 2025 preveía que su situación comercial mejorara durante los tres meses siguientes”.

En ese sentido, aclaró que “en agosto del 2025, la (falta de) demanda fue el principal factor limitante para aumentar la actividad comercial de supermercados y autoservicios mayoristas”, según los directivos encuestados por el Indec.

Según detalla el organismo, “el propósito general es captar, cada mes, la percepción de la situación empresarial actual del negocio y las expectativas futuras por parte de las altas autoridades de las unidades de negocios, como los directivos, gerentes generales, gerentes de ventas o de finanzas –o puestos similares– con experiencia en el negocio”.

Y cierra: “El fin de esta estadística es recoger las opiniones de los gestores sobre la marcha de su negocio para cada mes que está por finalizar y sus expectativas para cada trimestre entrante. Las series estadísticas que componen la Encuesta de Tendencia de Negocios a Supermercados y Autoservicios Mayoristas comienzan en enero de 2020 y su periodicidad es mensual. Su cobertura geográfica es para el total del país”.

