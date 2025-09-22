Inglés en las escuelas de Mendoza: cuándo llegará la nueva plataforma a toda la primaria y la secundaria

La plataforma digital para el aprendizaje de inglés , incorporada a fines de marzo en las escuelas de Mendoza , ha tenido una buena aceptación entre docentes y alumnos . Tras una primera etapa de prueba piloto, seis meses después se realizó un balance y la Dirección General de Escuelas ( DGE ) proyecta extenderla al resto del alumnado.

Actualmente, Cumbre, desarrollada íntegramente en Mendoza , llega a más de 5.000 estudiantes y está disponible para séptimo grado de primaria, primero y segundo año de secundaria. La meta es que, antes de fin de año, todos los alumnos de nivel secundario puedan acceder a esta herramienta, cuyo principal objetivo es reforzar la enseñanza del idioma en la provincia.

Se trata de un entorno gratuito, al que pueden ingresar tanto docentes como estudiantes dentro y fuera del aula. La plataforma ofrece contenidos para reforzar lo visto en clase, ejercitación práctica y hasta actividades para que las familias puedan acompañar en el hogar. Desde la DGE destacan que Cumbre “aporta una forma divertida, didáctica y ágil de incorporar conocimientos, con recursos innovadores y contenidos que conectan con la cultura, el arte y la sociedad mendocina”.

Cumbre, la plataforma digital para el aprendizaje de inglés, incorporada a fines de marzo en las escuelas de Mendoza, ya llegó a más de 5.000 alumnos. Foto: Gobierno de Mendoza

La implementación comenzó en 36 escuelas, dos por departamento, con un despliegue que se extendió hasta julio y que desde entonces se fue ampliando a más instituciones. El objetivo ahora es alcanzar toda la secundaria, incluyendo los cursos que aún no cuentan con la herramienta, 3º a 5º año, acompañados de capacitaciones y monitoreo de adopción.

Pero el plan va más allá: en 2026 la DGE busca ampliar la cobertura de la plataforma también en la primaria , comenzando paulatinamente con 6º, 5º y 4º grados.

Leandro Videla, coordinador de la plataforma Cumbre, explicó a Los Andes que actualmente 200 docentes ya trabajan con Cumbre. Llega a 240 escuelas de Mendoza, tanto de gestión pública como privada.

“La proyección es que durante este ciclo lectivo se amplíe a los cursos restantes de secundaria de manera que a finales de este año la cobertura sea total en la secundaria”, afirmó.

“En paralelo, el plan contempla comenzar en 2026 con pruebas piloto en 4º, 5º y 6º grado de primaria, para luego ir incorporando de manera gradual los primeros años hasta alcanzar la primaria completa. Si bien el número final dependerá de la progresión en la implementación a toda la secundaria y con la incorporación gradual de primaria el impacto crecería de manera muy significativa”, detalló Videla.

“Este proceso brindará un panorama clave y las adaptaciones necesarias para descender hasta sala de 4 años”, señaló.

A mediano plazo, la proyección es que en tres a cinco años se convierta en una herramienta transversal que sume nuevos idiomas y acompañe la trayectoria escolar desde nivel inicial hasta el final de la secundaria, con indicadores de progreso en tiempo real gracias a su integración con el GEI (ex GEM).

En marzo la DGE anunció la intención de que el idioma inglés sea de aprendizaje obligatorio desde sala de cuatro.

Balance de la experiencia con la plataforma

Videla definió estos primeros meses como “un período de validación, aprendizaje y construcción de identidad. Confirmamos que es posible aplicar una plataforma hecha en y para Mendoza: con contenidos contextualizados en nuestra cultura, que generan cercanía y sentido de pertenencia en los estudiantes”.

Sobre los cambios en la forma de aprender, señaló que se observó “mayor participación y práctica sostenida gracias a las actividades lúdicas, la interactividad y la personalización con colores, personajes y animales autóctonos. Eso vuelve el aprendizaje cercano y significativo, lo que se refleja en que los alumnos responden más rápido y cometen cada vez menos errores”.

Desde la DGE subrayaron que los docentes “en poco tiempo se apropiaron del contenido y las actividades. Entendieron que Cumbre no busca reemplazar su rol, sino sumar a su tarea diaria con una herramienta poderosa que potencia la enseñanza del idioma: con recursos concretos y medibles”.

Un inglés más cercano y entretenido

Adriana Navarrete, docente del equipo de contenidos, explicó que la propuesta se basa en enfoques de aprendizaje significativo y gamificación: “Cuando tratamos una biografía, que en los libros de texto suele ser de John Lennon, aquí los estudiantes se encuentran con la de nuestro querido Marciano Cantero. Incorporamos aspectos de Mendoza en todo el contenido”.

En tanto, la profesora Jimena Chaparro, de la Escuela 4-090 de Santa Rosa, valoró: “Está pensada para aprender inglés de manera entretenida, y eso se nota en cada actividad. Además, contamos con el SoundLab, una herramienta increíble que permite practicar la pronunciación sin miedo ni vergüenza. Los chicos se animan a hablar, repiten, se corrigen solos, y eso les da un montón de confianza”.



También Amalia Juárez, docente de la Escuela Ejército de los Andes 4-117 de San Rafael, destacó que “al principio fue algo nuevo para los chicos, diferente, pero después encontraron la metodología y todo fue más simple. Les gustó, les llamó la atención, les parece novedoso y entretenido, sobre todo las partes lúdicas”.

La voz de los alumnos

Como parte de la evaluación la DGE consultó sobre la experiencia con Cumbre a varios alumnos de las escuelas Ejército de los Andes y 4-090 Prof. Osvaldo Pinto.

“Noté varios cambios en la forma de pronunciar ciertas palabras de un nivel complejo y a su vez una mayor comprensión lectora.Los ejercicios de audio me resultaron útiles para exámenes orales, practicando la pronunciación y fluidez al hablar. Siento que me puede ayudar para el entendimiento de textos en inglés y sobre todo en la pronunciación, dijo Ailén.

“Lo que más me gusta es que puedo usarlo digital. Me resulta más fácil aprender mientras jugamos. Tiene actividades con juegos y laboratorio de voz”, aportó Josefina

Por su parte, Brunella señaló: “Aprendo más rápido, asocio las palabras con un mejor entendimiento que antes, tengo una mejor pronunciación y además me ayudó con mi confianza al hablar”. Además destacó: “El recurso de la aplicación que me resulta más fácil de aprender es el de comprensión de texto. Tenemos un texto y nos hace preguntas relacionadas a eso. Siento que Cumbre me ayudó a prepararme mejor porque en las clases de inglés aprendo a escribir, leer y hablar con más confianza. Practicamos vocabulario, gramática y cómo usar el idioma en situaciones reales, lo que me da más seguridad y me sirve para el futuro, ya que el inglés es una herramienta muy importante”.