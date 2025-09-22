Investigan si el empresario asesinado en Las Heras cruzó mensajes con la hija de 13 años del detenido

En las próximas horas, la Fiscalía de Homicidios imputará al hombre de 32 años que se encuentra detenido por el homicidio del empresario sanjuanino que fue asesinado en su camioneta el sábado en un barrio de El Borbollón, Las Heras.

Por ahora se manejan dos versiones del posible móvil del asesinato de Sergio Mariano Nacenta (59). Inicialmente se pensó en un robo, pero luego surgió una versión policial distinta: no se descarta que el empresario pudiera haber cruzado mensajes telefónicos con la hija del acusado.

Al respecto, los investigadores se encuentran abocados a determinar la razón por la que el empresario de otra provincia se encontraba entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en un barrio de clase trabajadora de El Borbollón, en Mendoza .

La hipótesis que los investigadores de la Policía maneja por estas horas es que el sanjuanino habría cruzado mensajes por teléfono con la hija de presunto tirador, una niña de sólo 13 años.

Según explicó una fuente policial que trabaja en el caso, este cruce de mensajes habría sido denunciado por la madre de la adolescente y habría otros testigos que confirmarían esta situación. Por ahora no se sabe si el empresario conocía personalmente a la menor o si sólo habían cruzado mensajes.

Los teléfonos de todos los implicados en el tema podrán aclarar si este cruce de mensajes fue el móvil del crimen, ya que no habría signos de objetos faltantes en la camioneta del empresario.

Por estas horas, en el expediente judicial que tramita la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, no se encuentra volcada esta versión policial y por lo pronto se sigue investigando como un homicidio que tendría como móvil el robo de la camioneta o de las pertenencias del sanjuanino.

Si fuera así, la carátula del caso sería homicidio criminis causa (lo mataron para ocultar el robo); en tanto que si se confirma la versión policial, se trataría de un homicidio agravado por el uso de arma. El primero tiene como única pena la prisión perpetua; el segundo, de 8 a 25 años.

Nacenta vivía en Pocito, San Juan, junto a su familia. Según Diario de Cuyo, era titular de la empresa “Semillas Nacenta”, dedicada a la exportación de semillas, y también propietario de campos en San Luis, donde combinaba la producción agrícola con la cría de ganado.

Su trayectoria lo posicionaba como un referente del sector agropecuario en la región cuyana, con negocios en varias provincias.

Según trascendió, creen había llegado a Mendoza para realizar algunos negocios el viernes por la tarde-noche pero esta versión no está confirmada.

El hallazgo sin vida de Sergio Nacenta se conoció cerca de la 1.15 del sábado, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una camioneta caída en un zanjón, en calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en Las Heras.

El detenido por el asesinato del empresario sanjuanino Sergio Marcelo Nacento (59)

Al llegar, los uniformados constataron que el conductor de la camioneta Toyota Hilux gris presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, además de un impacto de bala en la ventanilla trasera izquierda del vehículo de una pistola 9 milímetros, por lo que de inmediato se notificó la novedad a la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.

Tras una exhaustiva investigación, personal de la División Homicidios de Investigaciones irrumpió en una casa del barrio Santo Tomás de Aquino, en la zona de El Algarrobal, donde lograron detener a M. A., de 32 años (su nombre no se publica para preservar la identidad de la menor), señalado como el principal sospechoso y padre de la niña.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad y Justicia, el sospechoso posee un frondoso prontuario que incluye causas por amenazas coactivas, coacciones agravadas con armas de fuego, homicidio en grado de tentativa, violación de domicilio y lesiones agravadas, entre otros delitos.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró dos celulares de interés para la causa, un tubo cañón calibre 22 mm, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases, una mira telescópica y diversos elementos de un arma de fuego.

El procedimiento fue autorizado por la jueza Florencia Didier, del Juzgado Penal Colegiado en turno.