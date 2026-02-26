Asesinaron de una puñalada en el pecho a un joven en Guaymallén: tenía antecedentes

Ocurrió durante la madrugada de este jueves. La víctima de 26 años contaba con historial delictivo.

Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en Guaymallén

Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada en plena vía pública en Guaymallén durante los primeros minutos de este jueves. Tenía antecedentes.

Según el Ministerio de Seguridad y Justicia, el hecho ocurrió a la 0.40 y se tomó conocimiento a través de un llamado al 911. Allí alertaban sobre la presencia de un hombre herido y tendido en la calle Malvinas Argentinas al 1.300.

La víctima fue identificada como Kevin Brian Peinado Cuartero (26). Fueron sus propios familiares quienes decidieron trasladarlo en un vehículo particular hacia el hospital Central.

El joven ingresó al nosocomio en estado crítico, con una herida de arma blanca en la zona del tórax. Según el informe policial, sufrió un paro cardiorrespiratorio minutos antes de ser intervenido quirúrgicamente.

La víctima contaba con dos antecedentes policiales:

Lesiones dolosas calificadas en concurso ideal con resistencia a la autoridad (2018).

Infracción a la Ley 23.737 (2019). Por el momento, no se informaron sobre detenidos y se investigan las circunstancias del hecho. Interviene la Oficina Fiscal de Jurisdicción.