22 de febrero de 2026 - 18:31

Vuelta de Mendoza: Christian Moyano se consagró campeón en la histórica 50ª edición

Moyano, integrante del equipo Municipalidad de Guaymallén, se convirtió en el primer ciclista cordobés en conquistar el Giro Mendocino. La última etapa quedó en manos de Leonardo Cobarrubia.

El cordobés, Christian Moyano, del equipo de Municipalidad de Guaymallén, se consagró campeón de la Vuelta de Mendoza 2026.&nbsp;

El cordobés, Christian Moyano, del equipo de Municipalidad de Guaymallén, se consagró campeón de la Vuelta de Mendoza 2026. 

Foto:

Gentileza.
La última etapa del giro mendocino se largó frente a la Casa de Gobierno.&nbsp;

La última etapa del giro mendocino se largó frente a la Casa de Gobierno. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

La Vuelta de Mendoza llegó a su fin tras disputarse la décima etapa, desarrollada en un circuito en Guaymallén. De esta manera, el giro más popular del ciclismo de ruta del país bajó el telón de su 50ª edición.

Leé además

Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela, por la Primera Nacional

Una noche redonda: bajo la lluvia, Deportivo Maipú renovó su estadio y se quedó con la victoria

Por Emanuel Cenci
Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional

Las mejores fotos de la apasionante victoria de Independiente Rivadavia

Por Redacción Deportes

Christian Moyano, integrante del equipo Municipalidad de Guaymallén, se consagró campeón de la Vuelta y escribió una página histórica: es la primera vez que un ciclista cordobés conquista el tour mendocino.

La décima etapa, disputada en el departamento de Guaymallén, tuvo como ganador a Leonardo Cobarrubia, del SEP de San Juan. El sanjuanino completó los 124 kilómetros en 2 horas, 30 minutos y 53 segundos. Detrás de Cobarrubia se ubicaron, Gerardo Tivani (M. San Carlos), Kevin Castro (Zabala) y Leandro Velardez (M. San Carlos).

image
Vuelta de Mendoza Edición 50

Vuelta de Mendoza Edición 50

Finalmente no hubo sorpresas

En la clasificación general, el segundo puesto fue para su compañero de equipo, el chileno José Autrán, quien había ganado la novena etapa, la exigente jornada de alta montaña. El pedalista trasandino mostró toda su jerarquía en la subida al Cristo Redentor, imponiendo un ritmo arrollador en la trepada a Las Cuevas. Sin embargo, pese a su brillante actuación, no le alcanzó para superar a Moyano, que en la etapa final estuvo sólidamente respaldado por su equipo.

image
Vuelta de Mendoza Edición 50.

Vuelta de Mendoza Edición 50.

Moyano no regaló un segundo

El tercer lugar de la general quedó en manos de Fernando Contreras, también integrante del equipo guaymallino.

Moyano cerró la competencia con un tiempo total de 30 horas, 40 minutos y 38 segundos. Autrán finalizó a 1 minuto y 40 segundos, mientras que Contreras terminó a 1 minuto y 50 segundos del campeón.

La etapa final se puso en marcha frente a la Casa de Gobierno de Mendoza. Tras un breve recorrido por la ciudad, el pelotón se dirigió al Acceso Este, donde realizó diez giros al circuito, con llegada frente al Predio de la Virgen.

image
Vuelta de Mendoza 50 edición

Vuelta de Mendoza 50 edición

Gonzelli, campeón de la meta sprint

La jornada tuvo una única fuga, protagonizada por Rodrigo Videla, quien se quedó con la primera meta sprint. No obstante, la escapada fue neutralizada rápidamente por el pelotón.

En la clasificación general de Metas Sprint, el brasileño Octavio Augusto Gonzelli se consagró campeón, coronando así una destacada actuación en este apartado de la competencia.

Clasificación General 50° Edcición Vuelta Mendoza

1° Cristian Montoya (M. Guaymallén) 30horas 40 minutos 38 segundos

2° José Autran (SEP San Juan) a 1m40s

3° Fernando Contreras (Mun. Guaymallén) a 1m59s

4° Alejandro Durant (M. Godoy Cruz) a 6m58s

5° Maximiliano Traico (M. Godoy Cruz) a 7.22

Clasificación General Meta Montaña

1° Alejandro Durant (M. Godoy Cruz)

2° Facundo Ambrosi (M. Godoy Cruz)

3° Emiliano Montoya (M. Tupungato)

Clasificación General Meta Sprint

1° Octavio Gonzelli ( Locauza Meoo - Brasil)

2° Facundo Ambrossi (M. Godoy Cruz)

3° Elías Tello (Agua Negra- Chile)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Godoy Cruz y Defensores de Belgrano empatarón por la segunda fecha de la Primera Nacional.

Godoy Cruz empató de visitante ante Defensores de Belgrano y se estiró la racha sin victorias

Por Redacción Deportes
El chileno José Autran se adjudicó la etapa reina de la 50.ª edición de la Vuelta de Mendoza, mientras que el cordobés Cristian Moyano grabó su nombre en la competencia más exigente de Argentina y una de las más bellas del mundo.

Vuelta de Mendoza: Autran con la gloria y Moyano con el bronce eterno

Por Jorge Márquez
La Vuelta de Mendoza sigue con su desarrollo

La Vuelta de Mendoza tiene ritmo carioca: Otavio Gonzeli se quedó con la octava etapa

Por Jorge Márquez
Leandro Velardez ganó la séptima etapa de la Vuelta de Mendoza. 

Vuelta de Mendoza: Leandro Velardez ganó la séptima etapa y festejó en el Manzano Histórico

Por Jorge Márquez