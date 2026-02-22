Vuelta de Mendoza: Christian Moyano se consagró campeón en la histórica 50ª edición

La Vuelta de Mendoza llegó a su fin tras disputarse la décima etapa, desarrollada en un circuito en Guaymallén. De esta manera, el giro más popular del ciclismo de ruta del país bajó el telón de su 50ª edición.

Christian Moyano, integrante del equipo Municipalidad de Guaymallén, se consagró campeón de la Vuelta y escribió una página histórica: es la primera vez que un ciclista cordobés conquista el tour mendocino.

La décima etapa, disputada en el departamento de Guaymallén, tuvo como ganador a Leonardo Cobarrubia, del SEP de San Juan . El sanjuanino completó los 124 kilómetros en 2 horas, 30 minutos y 53 segundos. Detrás de Cobarrubia se ubicaron, Gerardo Tivani (M. San Carlos), Kevin Castro (Zabala) y Leandro Velardez (M. San Carlos).

En la clasificación general, el segundo puesto fue para su compañero de equipo, el chileno José Autrán, quien había ganado la novena etapa, la exigente jornada de alta montaña. El pedalista trasandino mostró toda su jerarquía en la subida al Cristo Redentor, imponiendo un ritmo arrollador en la trepada a Las Cueva s. Sin embargo, pese a su brillante actuación, no le alcanzó para superar a Moyano, que en la etapa final estuvo sólidamente respaldado por su equipo.

El tercer lugar de la general quedó en manos de Fernando Contreras, también integrante del equipo guaymallino.

Moyano cerró la competencia con un tiempo total de 30 horas, 40 minutos y 38 segundos. Autrán finalizó a 1 minuto y 40 segundos, mientras que Contreras terminó a 1 minuto y 50 segundos del campeón.

La etapa final se puso en marcha frente a la Casa de Gobierno de Mendoza. Tras un breve recorrido por la ciudad, el pelotón se dirigió al Acceso Este, donde realizó diez giros al circuito, con llegada frente al Predio de la Virgen.

image Vuelta de Mendoza 50 edición Gentileza.

Gonzelli, campeón de la meta sprint

La jornada tuvo una única fuga, protagonizada por Rodrigo Videla, quien se quedó con la primera meta sprint. No obstante, la escapada fue neutralizada rápidamente por el pelotón.

En la clasificación general de Metas Sprint, el brasileño Octavio Augusto Gonzelli se consagró campeón, coronando así una destacada actuación en este apartado de la competencia.

Clasificación General 50° Edcición Vuelta Mendoza

1° Cristian Montoya (M. Guaymallén) 30horas 40 minutos 38 segundos

2° José Autran (SEP San Juan) a 1m40s

3° Fernando Contreras (Mun. Guaymallén) a 1m59s

4° Alejandro Durant (M. Godoy Cruz) a 6m58s

5° Maximiliano Traico (M. Godoy Cruz) a 7.22

Clasificación General Meta Montaña

1° Alejandro Durant (M. Godoy Cruz)

2° Facundo Ambrosi (M. Godoy Cruz)

3° Emiliano Montoya (M. Tupungato)

Clasificación General Meta Sprint

1° Octavio Gonzelli ( Locauza Meoo - Brasil)

2° Facundo Ambrossi (M. Godoy Cruz)

3° Elías Tello (Agua Negra- Chile)