Vuelta de Mendoza: Rodrigo Díaz de la Municipalidad de San Carlos, se adueñó del quinto capítulo

Ciclismo: Gerardo Tivani se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza

Con respecto a la General, el líder de la tabla general continúa siendo Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén) , escoltado por su compañero Fernando Contreras y tercero Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz).

Una gran etapa. Muchos se empeñaron por tratar de torcer el destino al rumbo de esta edición de la Vuelta de Mendoza. Surgieron nuevos nombres, pero no cambiaron los de quienes son los vanguardistas de la carrera que organiza la Asociación Ciclista Mendocina.

La Municipalidad de Guaymallén y la Municipalidad de Godoy Cruz se sacaron chispas a lo largo de todo el parcial . Marca permanente entre uno y otro. Godoy Cruz presionaba y El Cacique sostenía los embates aguantando a los suyos en la punta de la caravana multicolor.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 20.08.05 Vuelta de Mendoza: Leandro Velardez ganó la séptima etapa y festejó en el Manzano Histórico. Gentileza.

Lo que nunca vieron venir fue el ataque de la Municipalidad de San Carlos, el equipo más ganador de lo que va en la ronda provincial y que en esta oportunidad hizo 1-3 en el podio frente al bello e imponente Manzano Histórico.

Es que el sanjuanino Leandro Velardez pegó un palo infernal. Salió junto a su compañero Mario Ovejero y entremedio de ellos se asoció el chileno José Autram (SEP de San Juan).

Los últimos kilómetros fueron dramáticos. El líder de carrera, el cordobés Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén), fue atacado y atacó. El oriundo de La Falda recogió el guante y se batió mano a mano con Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz).

WhatsApp Image 2026-02-19 at 20.08.08 (3) Vuelta de Mendoza: Leandro Velardez ganó la séptima etapa y festejó en el Manzano Histórico Gentileza.

El Colo Velardez aprovechó la situación y consiguió la cuarta victoria en la presente edición de la ronda mendocina (Gerardo Tivani - Prólogo y San Martín -, Rodrigo Díaz – Guaymallén – y ahora la alcanzada por Velardez).

Todo fue para San Carlos. La noche será larga, porque además del triunfo del ciclista sanjuanino, Matías Cuello (que abandonó la carrera) fue padre de mellizos. Todo es color de rosa para la escuadra del Valle de Uco, que hace muchos años construyó Manuel Cataldo.

Vuelta de Mendoza: el recorrdido de la octava etapa

Lavalle –San Martín- Junín

La etapa de este viernes largará a las 15 horas y tendrá un trayecto de 137 kilómetros. La bandera verde bajará frente a la Municipalidad de Lavalle, luego el pelotón girará por calle Beltrán, izquierda por Sarmiento, izquierda por Doctor Moreno, izquierda por San Martín rumbo Norte (Ruta 36). Izquierda hasta RN 40 a la derecha hasta calle Croco; derecha hasta calle La Administración; derecha hasta Ruta 36 (3 de Mayo) a la izquierda hasta San Martín a la derecha; izquierda por Bulevar Beltrán, Ruta 34, Costa de Araujo, Nueva California, Carril Chimbas, Tres Porteñas rumbo Este a la izquierda hacia Carril Costa Canal Montecaseros. San Martín: Polideportivo, rotonda Hospital Perrupato; izquierda por Corvalán al Sur, giro a la derecha por Ruta 60 (Carril Barriales). Rotonda del Agua, rotonda Transformadores, izquierda por RP 61 al Sur, rotonda Rodríguez Peña, Ruta 62 hasta rotonda Barrancas. Giro a la izquierda por calle La Legua al Sur (Ruta 63), izquierda por Correas al Este, Tres Acequias, Cruce Tres Esquinas, Carril Moyano hasta rotonda Primavera; por Primavera al Norte hasta rotonda Ciudad de Junín con giro a la derecha por Mitre al este; continuación por Carril Retamo hasta el Parque Recreativo Dueño del Sol.

Habrá dos metas de montaña: la primera de ellas se disputará en Costa de Araujo y la segunda en el Polideportivo de San Martín.