13 de febrero de 2026 - 20:03

Royner Navarro se quedó con la primera etapa de la Vuelta de Mendoza

La 50° Vuelta de Mendoza comenzó con todo y en el primer sprint destacado, el ciclista de Municipalidad de Guaymallén se quedó con la etapa entre Junín y Tupungato.

Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) ganó la primera etapa en 2h 44m 50s; Durand y Bruno Contreras completaron el podio.

Foto:

ACM
El giro más emblemático del ciclismo argentino comenzó a rodar en la rutas mendocinas. Royner Navarro se quedó con la malla líder.&nbsp;

Foto:

Ramiro Gómez
Por Jorge Márquez

Royner Navarro, corredor del equipo de la Municipalidad de Guaymallén, ganó la etapa inaugural de la 50 edición de la Vuelta de Mendoza que comenzó en Junín, visitó El Carrizal y culminó en Tupungato.

Navarro reafirmó que es un serio aspirante a conquistar el cetro. El vigente escolta del peruano André Gonzáles Zenteno en la clasificación final general de la pasada edición, además del triunfo, despojó de la malla líder al sanjuanino Gerardo Tivani (Municipalidad de San Carlos) que en la noche de jueves se había adjudicado el prólogo.

image
Royner Navarro ganador de la primera etapa de la 50&deg; edici&oacute;n de la Vuelta de Mendoza.&nbsp;

La carrera comenzó con el dominio de los equipos municipales mendocinos. El Talibán Joaquín Salinas (Municipalidad de Las Heras) fue el primero en mover el avispero. Detrás del juninense se acoplaron Maxi Traico (Municipalidad de Godoy Cruz), Kevin Castro (Maní Zabala de San Juan) y Matías Corvalán (Sindicatos Unidos).

image
Vuelta de Mendoza, primera etapa

Una etapa intensa y con varias fugas

El intento de fuga duró muy poco. El grupo mayoritario, a los pocos kilómetros, neutralizó las intenciones de los punteros. Luego volvieron a viajar todos juntos por un largo tramo, hasta que llegando al Carrizal el chileno Elías Tello pegó un “palazo” y se llevó a varios con él.

Atrás quedó Ugarteche y el Cristo Redentor esperaba el remate de la meta de montaña que se adjudicó el ciclista Trasandino.

image
50&deg; edici&oacute;n Vuelta de Mendoza- Primera etapa&nbsp; &nbsp;

La lucha por la meta de montaña

En la parte final, Javier Saavedra utilizó lo mejor que tenía y el equipo Cacique fue en busca de la victoria. No fue nada sencillo porque Godoy Cruz también puso su ficha. Alejandro Durán por poco aborta el plan de Guaymallén, pero Navarro, por muy poquito, atenazó el triunfo por delante del Tordito y de su compañero Bruno Contreras, actual campeón de la resistencia mendocina.

El remate fue emotivo y el numeroso público retribuyó con aplausos y cariño el paso de la caravana multicolor por la Capital de la Nuez tras 33 años de espera.

image
50&deg; Edici&oacute;n Vuelta de Mendoza. El peruano Royner Navarro al frente del pelot&oacute;n.&nbsp; &nbsp;

Resultados destacados

Meta Sprint – Plaza Barriales

1° Elías Tello (Agua Negra, Chile)

2° Matías More (Agua Negra, Chile)

3° Emiliano Montoya (Mun. Tupungato)

Meta de Montaña – Cristo de los Cerros (109 km)

1° Royner Navarro (Mun. Guaymallén)

2° Fernando Contreras (Mun. Guaymallén)

3° Alejandro Durand (Mun. Godoy Cruz)

Primera Etapa – Junín a Tupungato

1° Royner Navarro (Mun. Guaymallén) – 2h 44m 50s

2° Alejandro Durand (Mun. Godoy Cruz)

3° Bruno Contreras (Mun. Guaymallén)

Segunda etapa: San Rafael – General Alvear – San Rafael

Este sábado continuará disputándose la 50° edición de la Vuelta de Mendoza. El tramo de carrera tendrá una extensión de 143 kilómetros y largará en la plaza de Villa Atuel por calle Juan Agustín Maza para incorporarse a la diagonal Manuel Belgrano; desde allí se gira a la derecha para tomar RN 143 con rumbo a General Alvear. Se llega al monolito de General Alvear y se transita un circuito en cinco (5) oportunidades por la Av. Libertador Sur hasta calle Santa Fe y retorno hasta el monolito; nuevamente por RN 143 con rumbo norte hacia San Rafael. Se pasa por Villa Atuel, Salto de las Rosas y se continúa por RP 165 hasta conectar con la RN 146 para girar a la izquierda rumbo a San Rafael por Av. Bartolomé Mitre, finalizando en Fas Electricidad.

Habrá dos metas sprinter. La primera de ellas se desarrollará en la salida de General Alvear y la segunda en Salto de las Rosas.

Por Redacción Deportes