11 de febrero de 2026 - 17:51

Así es el cronograma completo de la 50° edición de la Vuelta de Mendoza

A partir de este jueves se correrá una vez más la emblemática carrera de ciclismo mendocina, que recorrerá todas las regiones de la provincia.

Foto:

Marcelo Álvarez
Los Andes | Gustavo Villarroel
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Gustavo Villarroel y Emanuel Cenci

La provincia está lista para un tradicional evento, que paraliza corazones y genera pasiones por doquier. Este jueves se larga la inigualable Vuelta de Mendoza, con un recorrido que incluye ciudad, montaña, rutas, y todos los bellos paisajes locales, festejando nada menos que 50 años de vida.

Leé además

La Gacela. El ciclista sanjuanino fue el  primer ganador de la Vuelta de Mendoza. El triunfo lo consagró en el ámbito nacional. 

La Gacela del ciclismo: Juan Carlos Ruarte y la primera Vuelta de Mendoza

Por Sergio Faria
Arranca la Vuelta de Mendoza, un evento sin igual en el país

Comienza la Vuelta de Mendoza, en una edición que promete ser histórica

Por Gustavo Villarroel

Mendoza se prepara para una edición histórica de la Vuelta:

Vuelta de Mendoza
Tensión, pasión por el ciclismo y emoción a flor de piel. Así se vive la Vuelta de Mendoza

La más argentina de las vueltas promete ser inolvidable y estar a la altura del cincuentenario. Para lograrlo, se prepararó un circuito dividido en diez etapas repartidas en puntos icónicos de la vida local. Así, la caravana multicolor pasará por el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur.

El cronograma se reparte entre etapas de montaña, circuitos urbanos y tramos de alta exigencia deportiva. Desde su largada en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, hasta la llegada en Guaymallén. En el medio, Carrizal, Villavicencio, Cruz de Paramillos, Polo TIC, El Manzano, Uspallata y el impresionante Cristo Redentor. Sin dudas, esta edición respetará el bellísimo paisaje local, que se entremezcla con los deportistas y entrega imágenes impactantes.

Las etapas de la Vuelta de Mendoza:

Vuelta de Mendoza
La Vuelta de Mendoza recorrerá más de 1100 kilómetros en ocho días

Presentación y prólogo

Jueves 12 - 18 hs- Parque San Vicente (Godoy Cruz)

Etapa 1

Viernes 13 - 15.30 horas - Junín - Carrizal - Tupungato

Etapa 2

Sábado 14 - 14 horas - San Rafael - General Alvear - San Rafael

Etapa 3

Domingo 15 - 15 horas - Luján de Cuyo - Las Heras - Villavicencio - Cruz de Paramillos

Etapa 4

Lunes 16 - 15.30 horas - La Paz - Santa Rosa - San Martín

Etapa 5

Martes 17 - 15.30 horas - Polo TIC - Potrerillos - Maipú

Etapa 6

Miércoles 18 - 15 horas - Maipú - Godoy Cruz

Etapa 7

Jueves 19 - 15 horas - San Carlos - Tupungato - Tunuyán - El Manzano

Etapa 8

Viernes 20 - 15 horas - Lavalle - San Martín - Junín

Etapa 9

Sábado 21 - 9 horas - Uspallata - Cristo Redentor

Etapa 10

Domingo 22 - 16 horas - Casa de Gobierno - Guaymallén

