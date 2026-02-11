Así es el cronograma completo de la 50° edición de la Vuelta de Mendoza

La provincia está lista para un tradicional evento, que paraliza corazones y genera pasiones por doquier. Este jueves se larga la inigualable Vuelta de Mendoza, con un recorrido que incluye ciudad, montaña, rutas, y todos los bellos paisajes locales, festejando nada menos que 50 años de vida.
Mendoza se prepara para una edición histórica de la Vuelta:
La más argentina de las vueltas promete ser inolvidable y estar a la altura del cincuentenario. Para lograrlo, se prepararó un circuito dividido en diez etapas repartidas en puntos icónicos de la vida local. Así, la caravana multicolor pasará por el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur.
El cronograma se reparte entre etapas de montaña, circuitos urbanos y tramos de alta exigencia deportiva. Desde su largada en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, hasta la llegada en Guaymallén. En el medio, Carrizal, Villavicencio, Cruz de Paramillos, Polo TIC, El Manzano, Uspallata y el impresionante Cristo Redentor. Sin dudas, esta edición respetará el bellísimo paisaje local, que se entremezcla con los deportistas y entrega imágenes impactantes.