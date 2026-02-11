Así es el cronograma completo de la 50° edición de la Vuelta de Mendoza

A partir de este jueves se correrá una vez más la emblemática carrera de ciclismo mendocina, que recorrerá todas las regiones de la provincia.

La Vuelta de Mendoza se larga este jueves

La provincia está lista para un tradicional evento, que paraliza corazones y genera pasiones por doquier. Este jueves se larga la inigualable Vuelta de Mendoza, con un recorrido que incluye ciudad, montaña, rutas, y todos los bellos paisajes locales, festejando nada menos que 50 años de vida.

Mendoza se prepara para una edición histórica de la Vuelta: Vuelta de Mendoza Tensión, pasión por el ciclismo y emoción a flor de piel. Así se vive la Vuelta de Mendoza Marcelo Álvarez La más argentina de las vueltas promete ser inolvidable y estar a la altura del cincuentenario. Para lograrlo, se prepararó un circuito dividido en diez etapas repartidas en puntos icónicos de la vida local. Así, la caravana multicolor pasará por el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur.

El cronograma se reparte entre etapas de montaña, circuitos urbanos y tramos de alta exigencia deportiva. Desde su largada en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, hasta la llegada en Guaymallén. En el medio, Carrizal, Villavicencio, Cruz de Paramillos, Polo TIC, El Manzano, Uspallata y el impresionante Cristo Redentor. Sin dudas, esta edición respetará el bellísimo paisaje local, que se entremezcla con los deportistas y entrega imágenes impactantes.

Así, los fanáticos del ciclismo tendrán la posibilidad de disfrutar en la cercanía de sus hogares a lo mejor de la disciplina desde este jueves por la tarde, hasta el domingo 22 de febrero. Se espera una gran concurriencia de público durante todo el trayecto, especialmente en las zonas urbanas, para dar aliento a los intrépitos competidores.

Las etapas de la Vuelta de Mendoza: Vuelta de Mendoza La Vuelta de Mendoza recorrerá más de 1100 kilómetros en ocho días Daniel Caballero Presentación y prólogo Jueves 12 - 18 hs- Parque San Vicente (Godoy Cruz)