Ciclismo: La Vuelta Mendoza cumple 50 años y prepara una edición histórica

Del 12 al 22 de febrero, la tradicional prueba mendocina recorrerá toda la provincia con diez etapas y la presencia de ciclistas de Argentina y el exterior. Hoy, fue presentada oficialmente

Se llevó a cabo la presentación oficial de una nueva edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza, una de las competencias más tradicionales del ciclismo argentino, que en 2026 celebrará sus 50 ediciones de realización ininterrumpida, consolidándose como un verdadero patrimonio deportivo y cultural de la provincia.

Conferencia de prensa El acto contó con la presencia del subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta; el presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza, Fernando Lanzone; el director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar; y el comisario general de la prueba, Jorge Morgante, junto a autoridades provinciales, representantes de equipos y medios de comunicación.

image 50° edición de la Vuelta de Mendoza Prensa Deportes La palabra de Federico Chiapetta Durante la conferencia, Chiapetta destacó la importancia histórica y el arraigo popular de la competencia. “No es fácil llegar a 50 ediciones de un evento tan importante y tan arraigado en la provincia y en el país. Decimos destacamos que es la más argentina de las vueltas y no es que nos agrandemos los mendocinos, pero durante 50 años ha sido exitosísima y no la suspendimos nunca. Incluso en pandemia, a pesar de las críticas, decidimos que la Vuelta se hacía por lo que significa en toda la provincia”, señaló. Además, remarcó el acompañamiento del público y el nivel de exigencia deportiva que caracteriza a la prueba.

A lo largo de la presentación también se puso en valor el recorrido histórico de la Vuelta Ciclista Mendocina, una competencia que durante cinco décadas atravesó rutas y departamentos de toda la provincia, acompañada por miles de mendocinos y mendocinas que la transformaron en una verdadera fiesta popular del deporte.

image Presentación de la 50° edición de la Vuelta de Mendoza Prensa Deportes Una edición aniversario con diez etapas y presencia internacional La edición aniversario de la Vuelta Ciclista de Mendoza se disputará del 12 al 22 de febrero y contará con un total de diez etapas, que recorrerán distintos puntos estratégicos del territorio provincial, incluyendo el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur mendocino. El trazado combinará etapas de montaña, circuitos urbanos y tramos de alta exigencia deportiva.