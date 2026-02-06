Ciclismo: La Vuelta Mendoza cumple 50 años y prepara una edición histórica

Se llevó a cabo la presentación oficial de una nueva edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza, una de las competencias más tradicionales del ciclismo argentino, que en 2026 celebrará sus 50 ediciones de realización ininterrumpida, consolidándose como un verdadero patrimonio deportivo y cultural de la provincia.
El acto contó con la presencia del subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta; el presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza, Fernando Lanzone; el director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar; y el comisario general de la prueba, Jorge Morgante, junto a autoridades provinciales, representantes de equipos y medios de comunicación.
La palabra de Federico Chiapetta
Durante la conferencia, Chiapetta destacó la importancia histórica y el arraigo popular de la competencia. “No es fácil llegar a 50 ediciones de un evento tan importante y tan arraigado en la provincia y en el país. Decimos destacamos que es la más argentina de las vueltas y no es que nos agrandemos los mendocinos, pero durante 50 años ha sido exitosísima y no la suspendimos nunca. Incluso en pandemia, a pesar de las críticas, decidimos que la Vuelta se hacía por lo que significa en toda la provincia”, señaló. Además, remarcó el acompañamiento del público y el nivel de exigencia deportiva que caracteriza a la prueba.
A lo largo de la presentación también se puso en valor el recorrido histórico de la Vuelta Ciclista Mendocina, una competencia que durante cinco décadas atravesó rutas y departamentos de toda la provincia, acompañada por miles de mendocinos y mendocinas que la transformaron en una verdadera fiesta popular del deporte.
Una edición aniversario con diez etapas y presencia internacional
La edición aniversario de la Vuelta Ciclista de Mendoza se disputará del 12 al 22 de febrero y contará con un total de diez etapas, que recorrerán distintos puntos estratégicos del territorio provincial, incluyendo el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur mendocino. El trazado combinará etapas de montaña, circuitos urbanos y tramos de alta exigencia deportiva.
Importante participación
La competencia reunirá a equipos de Mendoza, de distintas provincias del país y delegaciones internacionales provenientes de Chile, Perú y Brasil, lo que vuelve a posicionar a la Vuelta Ciclista de Mendoza como una de las pruebas por etapas más importantes y convocantes del ciclismo de ruta argentino, en una edición histórica que celebra medio siglo de trayectoria, esfuerzo y pasión.
Presentación y Prólogo
Jueves 18hs 12/02/2026 Parque San Vicente (Godoy Cruz) - Presentación de equipos