6 de febrero de 2026 - 17:40

Ciclismo: La Vuelta Mendoza cumple 50 años y prepara una edición histórica

Del 12 al 22 de febrero, la tradicional prueba mendocina recorrerá toda la provincia con diez etapas y la presencia de ciclistas de Argentina y el exterior. Hoy, fue presentada oficialmente

Fue presentada en sociedad la 50 edición del histórico giro mendocino.&nbsp;

Fue presentada en sociedad la 50 edición del histórico giro mendocino. 

Foto:

Prensa Deportes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Se llevó a cabo la presentación oficial de una nueva edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza, una de las competencias más tradicionales del ciclismo argentino, que en 2026 celebrará sus 50 ediciones de realización ininterrumpida, consolidándose como un verdadero patrimonio deportivo y cultural de la provincia.

Leé además

Deportivo Maipú no podrá contar con Juan Cruz Arno

Sufre el Deportivo Maipú: se confirmó el grado de la escalofriante lesión de Juan Cruz Arno

Por Redacción Deportes
tenis. Carlos Alcaraz, el niño mimado de la marca de la Pipa

Tenis: Carlos Alcaraz será entrenado por una persona especial en algunos torneos durante el 2026

Por Gonzalo Tapia

Conferencia de prensa

El acto contó con la presencia del subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta; el presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza, Fernando Lanzone; el director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar; y el comisario general de la prueba, Jorge Morgante, junto a autoridades provinciales, representantes de equipos y medios de comunicación.

image
50&deg; edici&oacute;n de la Vuelta de Mendoza

50° edición de la Vuelta de Mendoza

La palabra de Federico Chiapetta

Durante la conferencia, Chiapetta destacó la importancia histórica y el arraigo popular de la competencia. “No es fácil llegar a 50 ediciones de un evento tan importante y tan arraigado en la provincia y en el país. Decimos destacamos que es la más argentina de las vueltas y no es que nos agrandemos los mendocinos, pero durante 50 años ha sido exitosísima y no la suspendimos nunca. Incluso en pandemia, a pesar de las críticas, decidimos que la Vuelta se hacía por lo que significa en toda la provincia”, señaló. Además, remarcó el acompañamiento del público y el nivel de exigencia deportiva que caracteriza a la prueba.

A lo largo de la presentación también se puso en valor el recorrido histórico de la Vuelta Ciclista Mendocina, una competencia que durante cinco décadas atravesó rutas y departamentos de toda la provincia, acompañada por miles de mendocinos y mendocinas que la transformaron en una verdadera fiesta popular del deporte.

image
Presentaci&oacute;n de la 50&deg; edici&oacute;n de la Vuelta de Mendoza

Presentación de la 50° edición de la Vuelta de Mendoza

Una edición aniversario con diez etapas y presencia internacional

La edición aniversario de la Vuelta Ciclista de Mendoza se disputará del 12 al 22 de febrero y contará con un total de diez etapas, que recorrerán distintos puntos estratégicos del territorio provincial, incluyendo el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur mendocino. El trazado combinará etapas de montaña, circuitos urbanos y tramos de alta exigencia deportiva.

Importante participación

La competencia reunirá a equipos de Mendoza, de distintas provincias del país y delegaciones internacionales provenientes de Chile, Perú y Brasil, lo que vuelve a posicionar a la Vuelta Ciclista de Mendoza como una de las pruebas por etapas más importantes y convocantes del ciclismo de ruta argentino, en una edición histórica que celebra medio siglo de trayectoria, esfuerzo y pasión.

image
50&deg; edici&oacute;n de la Vuelta de Mendoza &nbsp;

50° edición de la Vuelta de Mendoza

Presentación y Prólogo

Jueves 18hs 12/02/2026 Parque San Vicente (Godoy Cruz) - Presentación de equipos

Etapas

1° Etapa: 15:30 hs viernes 13/02/2026- Junín - Carrizal -Tupungato

2° Etapa: 14:00 hs sábado 14/02/2026 -San Rafael-General Alvear-San Rafael

3° Etapa: 15:00 hs domingo 15/02/2026- Luján De Cuyo-Las Heras - Villavicencio -Cruz Del Paramillo

4° Etapa: 15:30 hs lunes 16/02/2026 - La Paz -Santa Rosa-San Martín

5° Etapa: 15:30 hs martes 17/02/2026 - Polo TIC. (Aero Internet)-Potrerillos - Maipú

6° Etapa 15 hs miércoles 18/02/2026 -MAIPU- GODOY CRUZ

7° Etapa: 15 hs jueves 19/02/2026 San Carlos - Tupungato -Tunuyán- El Manzano

8° Etapa: 15 hs viernes 20/02/2026 - Lavalle - San Martín - Junín

9° Etapa: 9:00 hs sábado 21/02/2026- Uspallata - Cristo Redentor

10° Etapa: 16 hs domingo 22/02/2025 -Casa de Gobierno - Guaymallén

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las reglas de oro como salvavidas para intentar salir de la racha negativa.

Asumió como entrenador y revolucionó al Eintracht Frankfurt con reglas estrictas y una "ruleta de castigos"

Por Redacción Deportes
Tenis. Federico Coria, la Mojarra, podrá jugar en el principal certamen de tenis en el país.

Tenis: Federico Coria recibió una wild card y disputará el cuadro principal del Argentina Open

Por Gonzalo Tapia
Un jugador del plantel de River se vería afectado por una sanción de la FIFA.

Un jugador de River podría quedar inhabilitado para jugar por una decision de FIFA

Por Redacción Deportes
La Lepra intentará sumar experiencia en el arco.

Independiente Rivadavia va por Esteban Andrada y podría reencontrarse con Sebastián Villa

Por Redacción Deportes