Tenis: Carlos Alcaraz será entrenado por una persona especial en algunos torneos durante el 2026

El 'Top One' del tenis mundial, y último ganador del Abierto de Australia, será dirigido por su hermano

tenis. Carlos Alcaraz, el niño mimado de la marca de la Pipa

Tenis. El español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, confirmó que su hermano Álvaro será su entrenador en algunos tramos de este 2026.

Alcaraz, quien viene de convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams luego de su título en el Abierto de Australia, le confirmó la noticia al medio español Marca.

¿Qué pasó en España? “En algunos eventos, mi hermano será el único que viaje conmigo. Está claro que Samu (López, su actual coach) me acompañará a los torneos más importantes del año y al 80% de todo lo que juegue, o más, pero mi hermano estará solo en algunos”, reveló el español.

En los últimos meses Alcaraz rompió relación con su compatriota Juan Carlos Ferrero, quien fue su entrenador desde que daba sus primeros pasos en el circuito, en la que fue una noticia que impactó al mundo del tenis.

Si bien no dieron muchos detalles, el vínculo no habría terminado de la mejor manera. Incluso, la Agencia Noticias Argentinas averiguó que Ferrero lo dejó de seguir en sus redes sociales y hasta podría sumarse al equipo del italiano Jannik Sinner, actual número 2 del mundo.