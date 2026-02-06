6 de febrero de 2026 - 17:03

Tenis: Carlos Alcaraz será entrenado por una persona especial en algunos torneos durante el 2026

El 'Top One' del tenis mundial, y último ganador del Abierto de Australia, será dirigido por su hermano

tenis. Carlos Alcaraz, el niño mimado de la marca de la Pipa

tenis. Carlos Alcaraz, el niño mimado de la marca de la Pipa

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Tenis. El español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, confirmó que su hermano Álvaro será su entrenador en algunos tramos de este 2026.

Leé además

Tenis. Federico Coria, la Mojarra, podrá jugar en el principal certamen de tenis en el país.

Tenis: Federico Coria recibió una wild card y disputará el cuadro principal del Argentina Open

Por Gonzalo Tapia
El jugador español se mostró afectado por la situación, y el partido comenzó casi dos horas después del horario previsto.

Tenis: Amenazas de apostadores obligaron a extremar la seguridad en el Challenger de Rosario

Por Redacción Deportes

Alcaraz, quien viene de convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams luego de su título en el Abierto de Australia, le confirmó la noticia al medio español Marca.

¿Qué pasó en España?

“En algunos eventos, mi hermano será el único que viaje conmigo. Está claro que Samu (López, su actual coach) me acompañará a los torneos más importantes del año y al 80% de todo lo que juegue, o más, pero mi hermano estará solo en algunos”, reveló el español.

En los últimos meses Alcaraz rompió relación con su compatriota Juan Carlos Ferrero, quien fue su entrenador desde que daba sus primeros pasos en el circuito, en la que fue una noticia que impactó al mundo del tenis.

Si bien no dieron muchos detalles, el vínculo no habría terminado de la mejor manera. Incluso, la Agencia Noticias Argentinas averiguó que Ferrero lo dejó de seguir en sus redes sociales y hasta podría sumarse al equipo del italiano Jannik Sinner, actual número 2 del mundo.

Álvaro, el hermano mayor de Carlos Alcaraz, tiene 26 años y se caracteriza por acompañarlo a la mayoría de los torneos, ya que además es una pieza clave para el ánimo del número 1 del mundo.

Pese a la salida de Ferrero de su equipo, Alcaraz sigue enfocado y en busca de batir todos los récords existentes en el mundo del tenis. Con solo 19 años se convirtió en el número 1 del mundo más joven de la historia, hace pocos días pudo ganar Australia, el único 'Major' que le faltaba, y si sigue a este ritmo peligrarán seriamente los 24 Grand Slams ganados por el serbio Novak Djokovic.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Argentina ya está atenta a su debut por Copa Davis, será este viernes.

Se definió el equipo argentino que debutará en la Copa Davis

Por Redacción Deportes
El momento de la polémica en pleno encuentro de Tenis.

Agarró el celular en pleno partido de tenis y despertó todo tipo de sospechas acerca de las apuestas

Por Redacción Deportes
Tenis. Francisco Cerúndolo encabeza la lista de deportistas que estarán en open nacional

Tenis: Se viene una nueva edición del Argentina Open

Por Gonzalo Tapia
Tenis. La selección nacional  YPF, denominada Los Halcones, que representa al país en Corea del Sur

Tenis: Argentina llegó a Corea del Sur