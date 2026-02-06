Sufre el Deportivo Maipú: se confirmó el grado de la escalofriante lesión de Juan Cruz Arno

El Cruzado sufrió la baja de un futbolista importante en su duelo de Copa Argentina, que se perderá el inicio de la Primera Nacional.

La derrota ante Deportivo Riestra no fue la única noticia negativa que tuvo el afrontar el Deportivo Maipú en la noche de este jueves. Además del debut y despedida en la Copa Argentina, el Cruzado quedó signado por una dura lesión de uno de sus futbolistas.

Todo ocurrió en el cierre mismo del encuentro, cuando se jugaba el quinto minuto de adición y el conjunto mendocino redoblaba sus esfuerzos en la búsqueda de la igualdad. Allí, después de una serie de rebotes dentro del área, Juan Cruz Arno capturó el balón cerca de la medialuna, y se estiró tan largo como pudo para sacar un remate que murió en las manos del arquero rival.

La dura lesión de Juan Cruz Arno en Deportivo Maipú: Embed Escalofriante momento en Copa Argentina



El duro golpe que sufrió Juan Cruz Arnó quedó registrado en video y generó preocupación.



Más en https://t.co/DLRB2ZEqZJ#CopaArgentina #FútbolArgentino #JuanCruzArnó #Deportes #Impactante #Video pic.twitter.com/GNP9WhKHtL — San Luis 24 Noticias (@sanluis24ok) February 6, 2026 En ese momento, cuando el volante puntano estiró su pierna zurda para disparar, clavó los tapones de su pie de apoyo (el diestro), doblándolo de manera escalofriante en el intento por convertir. Automáticamente quedó tendido en el suelo producto del dolor, y tuvo que ser retirado del campo de juego a pesar de que su equipo ya no tenía más modificaciones.

El panorama no era para nada alentador, y se terminó de confirmar este viernes por la mañana con los estudios que le realizaron. Los mismos arrojaron como resultado la fractura del tobillo de la pierna derecha, por lo que inevitablemente Arno tendrá que someterse a una operación que le demandará alrededor de tres meses de recuperación.