Deportivo Maipú sufrió fuertes daños por la intensa tormenta en Mendoza

El Cruzado confirmó que el temporal que golpeó este viernes a la provincia ocasionó estragos en las instalaciones del club.

Daños de la tormenta en las instalaciones del Deportivo Maipú

Daños de la tormenta en las instalaciones del Deportivo Maipú

La fuerte tormenta que cayó sobre diversos puntos de Mendoza durante la jornada de este viernes dejó como saldo diversas roturas en la infraestructura del Club Deportivo Maipú. A través de las redes sociales, la institución dio cuenta de los múltiples daños.

En un comunicado oficial, el Cruzado confirmó que el temporal dejó múltiples consecuencias, producto del viento, el agua y el granizo que azotó al departamento: "Informamos a nuestra comunidad que, debido al fuerte temporal de esta tarde, nuestra institución ha sufrido daños materiales importantes: afectación en las luminarias del estadio y predio, caída de árboles, rotura de cristales e inundaciones".

De todas formas, desde el Botellero confirmaron que en los próximos días comenzarán las tareas de mantenimiento necesarias para dejar todo lo dañado en condiciones. "Si bien estos daños alteran nuestro cronograma, no detienen nuestras ganas de seguir creciendo. Desde este momento, nos ponemos manos a la obra para reconstruir lo dañado. Los desafíos nos encuentran hoy más fuertes y unidos que nunca", explicaron.

El principal objetivo de la institución es llegar con el estadio y las inmediaciones del mismo en óptimas condiciones para el debut de local en la Primera Nacional, que está previsto para el domingo 22 de febrero ante Atlético de Rafaela. Da la sensación de que el calendario le ofrece una ventana de tiempo prudente para solucionar lo perdido.

El panorama más complicado se da en las torres de iluminación del estadio Omar Higinio Sperdutti, ya que una de ellas sufrió la rotura de un caño que sostenía a un grupo de los reflectores. Además, en el sector de ingreso al predio se observó la caída de grandes ramas y un importante espejo de agua. Finalmente, en el gimnasio que utilizan los futbolistas del plantel profesional y las divisiones inferiores el viento rompió un vidrio.

