Futsal: Andes Talleres y Don Orione son los punteros

Andes Talleres y Don Orione son los únicos punteros en el torneo de FSP de la Futsal. Las escoltas son Jockey Club, Godoy Cruz AT y Villa Hipódromo y terceros marchan Club Alemán e Independiente Rivadavia.
Los Azulgranas y El Santo ganaron por goleada en la tercera fecha, una jornada donde se suspendieron muchos partidos de Futsal por la lluvia.
Andes Talleres y Don Orione son los únicos punteros en el torneo de FSP de la Futsal. Las escoltas son Jockey Club, Godoy Cruz AT y Villa Hipódromo y terceros marchan Club Alemán e Independiente Rivadavia.
A causa de la lluvia, solo tres lances de la tercera fecha se disputaron de la FSP. Los marcadores fueron: Don Orione 5, goles de Lucas Brasilli (2), Faustino Lopez, Agustin paladino y Juan sandez, Vistalba 0.
Andes Tallers 8 (Facundo Gómez (2), Santiago López, Renzo Di fresco, Roman Zuñiga, , Rodrigo tejero, , Lucas Rodriguez y facundo Tejada, , Don Bosco 0;
Cementista 2 Lucas Lucero (2), Regatas 1 matias Origaen
La cuarta fecha, que se jugará este viernes 20 de marzo, tendra estos lances Cabna vs. Godoy Cruz; Regatas vs. Munic de San Martin; Villa Hipodromo vs. Club Aleman; Independiente vs Jockey Club; CUC vs Cementista; Don Bosco vs. Dpn Orione; Vistalba La Colonia vs. UMAZACOP vs Andes Talleres