Futsal: Andes Talleres y Don Orione son los punteros

Los Azulgranas y El Santo ganaron por goleada en la tercera fecha, una jornada donde se suspendieron muchos partidos de Futsal por la lluvia.

Futsal. El Santo lleva tres partidos ganados en el torneo de Apertura de caballeros

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Andes Talleres y Don Orione son los únicos punteros en el torneo de FSP de la Futsal. Las escoltas son Jockey Club, Godoy Cruz AT y Villa Hipódromo y terceros marchan Club Alemán e Independiente Rivadavia.

Resultados A causa de la lluvia, solo tres lances de la tercera fecha se disputaron de la FSP. Los marcadores fueron: Don Orione 5, goles de Lucas Brasilli (2), Faustino Lopez, Agustin paladino y Juan sandez, Vistalba 0.

Andes Tallers 8 (Facundo Gómez (2), Santiago López, Renzo Di fresco, Roman Zuñiga, , Rodrigo tejero, , Lucas Rodriguez y facundo Tejada, , Don Bosco 0;

Cementista 2 Lucas Lucero (2), Regatas 1 matias Origaen

La Próxima La cuarta fecha, que se jugará este viernes 20 de marzo, tendra estos lances Cabna vs. Godoy Cruz; Regatas vs. Munic de San Martin; Villa Hipodromo vs. Club Aleman; Independiente vs Jockey Club; CUC vs Cementista; Don Bosco vs. Dpn Orione; Vistalba La Colonia vs. UMAZACOP vs Andes Talleres