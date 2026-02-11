11 de febrero de 2026 - 18:40

La última locura de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026: busca nacionalizar a un arquero de renombre

El entrenador argentino de Paraguay prepara la convocatoria de un portero extranjero pensando en la Copa del Mundo de mitad de año.

Gustavo Alfaro palpita el Mundial 2026 con Paraguay

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después de 16 años de ausencia, la Selección de Paraguay retornará a la máxima cita del fútbol con la disputa del Mundial 2026. Para ello, el DT argentino Gustavo Alfaro afina el lápiz para intentar encontrar un arquero que pueda pelear la titularidad.

Gastón Olveira, el arquero con el que sueña Paraguay:

El portero que podría sumarse a la Albirroja es el uruguayo Gastón Olveira, de 32 años. Actualmente se encuentra atajando en Olimpia, donde ha dejado una imagen muy positiva que lo llevó a estar en la consideración del entrenador. Incluso, el propio Alfaro asistió durante la pretemporada a un entrenamiento del club para hablar con el nacido en Montevideo.

Marcos Lezcano, el representante de Olveira, reconoció las negociaciones en diálogo con ABC Deportes. "Estamos cerca de concluir el proceso de naturalización de Gastón Olveira, en estos días tendríamos que estar finiquitando. Es una resolución que debe estar firmada por los nueve ministros de la Corte, y está en ese proceso ahora", expresó al respecto.

De no mediar inconvenientes, las fechas estarían a favor del DT argentino, que podría contarlo para las próximas citaciones. “Estamos peleando para que suceda en los próximos días. Hablando con él, nos manifestó que es un sueño poder jugar el Mundial. Es una especie de cuestión de Estado poder agilizar este proceso en los despachos. El arco nuestro necesita tener un complemento y la jerarquía de Gastón va a aportar mucho”, confesó.

Cabe destacar que, en caso de que las gestiones arriben a buen puerto, Olveira tendrá que pelear el puesto con el portero de San Lorenzo de Almagro Orlando Gill, de destacado presente en el fútbol argentino. Esa lucha por ocupar el arco Albirrojo en el Mundial 2026 se dará en poco tiempo, debido a la proximidad del inicio de la competencia que tendrá al cuadro sudamericano.

