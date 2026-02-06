6 de febrero de 2026 - 18:35

Recrudece el conflicto entre Cristiano Ronaldo y la Liga de Arabia: la fuerte determinación del Bicho

El portugués continúa con su pelea con la Liga de Arabia Saudita, y este viernes tomó una decisión que acentúan los problemas entre ambos.

Cristiano Ronaldo protagoniza una dura pelea en Medio Oriente

Cristiano Ronaldo protagoniza una dura pelea en Medio Oriente

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El idilio de Cristiano Ronaldo y la Liga de Arabia Saudita parece haberse roto en las últimas semanas, para darle paso a un fuerte conflicto que podría marcar el cierre de la etapa del Bicho en Oriente Medio. Huelga, comunicados cruzados, y la respuesta de los hinchas, a la orden del día.

Leé además

Fútbol. James Rodríguez: un nuevo ícono fashion que proviene del fútbol

James Rodríguez escuchó ofertas del Fútbol de Argentina, pero al final eligió la MLS

Por Gonzalo Tapia
FADEP - Estudiantes de San Luis

FADEP va por la final ante Estudiantes de San Luis: hora, TV, formaciones

Por Emanuel Cenci

Todo comenzó hace algunas semanas, cuando el Al-Hilal cerró la incorporación de Karim Benzemá, Kader Meïté y Saïmon Bouabré, tres nombres de peso para ese mercado, y Cristiano Ronaldo puso el grito en el cielo por entender que el Fondo de Inversión Pública perjudica a su club (Al Nassr) en el reparto de dinero para refuerzos.

La forma de protesta que encontró Ronaldo para visibilizar su malestar fue ausentarse en el partido que su equipo mantuvo con Al Riyadh y que finalizó con victoria gracias al solitario gol de Sadio Mané. Inclusive, el portugués continuó entrenando a la par del grupo para demostrar que su faltazo no había sido por una molestia física.

La durísima respuesta de la Saudi Pro League a Cristiano Ronaldo:

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo est&aacute; en medio de un conflicto con la Liga de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo está en medio de un conflicto con la Liga de Arabia Saudita

Pero la Liga de Arabia Saudita no se quedó callada, y este jueves salió a contestarle con un comunicado durísimo. "La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga", aclararon.

Cristiano no cede, y este viernes volvió a faltar con el apoyo de su gente:

image
CR7 tiene la banca de los hinchas de Al Nassr

CR7 tiene la banca de los hinchas de Al Nassr

Tras lanzar leña al fuego, el conflicto escaló aún más este viernes cuando Cristiano Ronaldo contestó con otro faltazo en el triunfo ante el Al Ittihad por 2 a 0. Allí quedó claro otro aspecto: la pelea no es sólo del capitán, sino de toda la institución. Mientras dentro del campo sus compañeros lo apoyaron imitando el icónico festejo del Bicho en los goles de Sadio Mané de penal, y de Angelo Gabriel, los hinchas colocaron pancartas con mensajes de solidaridad con él.

Así, todo parece indicar que la pelea seguirá sumando capítulos. El jugador franquicia de la Liga de Arabia Saudita está en rebeldía, y no está dispuesto a ceder a pesar de la cercanía del Mundial 2026 y del récord de los 1000 goles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Handball. Las chicas van por su pasaje al Mundial de la especialidad arenera que se disputará en Croacia.

Las Selecciones nacionales de Beach Handball se preparan para el torneo Sur-Centro

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Paola Suárez, la argentina más ganadora en la rama femenina se transformó en la capitana (DT) de la Selección Nacional YPF de tenis

Tenis: Paola Suárez es la nueva capitana de la Selección Argentina

Por Gonzalo Tapia
Los hinchas de Deportivo Maipú criticaron a Enzo Pérez

La pelea menos pensada: hinchas de Deportivo Maipú fustigaron a Enzo Pérez

Por Redacción Deportes
Tenis. Román Burruchaga es uno de los candidatos a ganar el título

Román Burruchaga: "El de Rosario es un Challenger de tenis muy lindo con muy buen nivel"

Por Gonzalo Tapia