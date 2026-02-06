Recrudece el conflicto entre Cristiano Ronaldo y la Liga de Arabia: la fuerte determinación del Bicho

El portugués continúa con su pelea con la Liga de Arabia Saudita, y este viernes tomó una decisión que acentúan los problemas entre ambos.

El idilio de Cristiano Ronaldo y la Liga de Arabia Saudita parece haberse roto en las últimas semanas, para darle paso a un fuerte conflicto que podría marcar el cierre de la etapa del Bicho en Oriente Medio. Huelga, comunicados cruzados, y la respuesta de los hinchas, a la orden del día.

Todo comenzó hace algunas semanas, cuando el Al-Hilal cerró la incorporación de Karim Benzemá, Kader Meïté y Saïmon Bouabré, tres nombres de peso para ese mercado, y Cristiano Ronaldo puso el grito en el cielo por entender que el Fondo de Inversión Pública perjudica a su club (Al Nassr) en el reparto de dinero para refuerzos.

La forma de protesta que encontró Ronaldo para visibilizar su malestar fue ausentarse en el partido que su equipo mantuvo con Al Riyadh y que finalizó con victoria gracias al solitario gol de Sadio Mané. Inclusive, el portugués continuó entrenando a la par del grupo para demostrar que su faltazo no había sido por una molestia física.

La durísima respuesta de la Saudi Pro League a Cristiano Ronaldo: Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo está en medio de un conflicto con la Liga de Arabia Saudita Pero la Liga de Arabia Saudita no se quedó callada, y este jueves salió a contestarle con un comunicado durísimo. "La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga", aclararon.

A continuación, la misiva le tira directamente a CR7 y su ego: "Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club", lanzaron.