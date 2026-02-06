Recrudece el conflicto entre Cristiano Ronaldo y la Liga de Arabia: la fuerte determinación del Bicho

El idilio de Cristiano Ronaldo y la Liga de Arabia Saudita parece haberse roto en las últimas semanas, para darle paso a un fuerte conflicto que podría marcar el cierre de la etapa del Bicho en Oriente Medio. Huelga, comunicados cruzados, y la respuesta de los hinchas, a la orden del día.
Todo comenzó hace algunas semanas, cuando el Al-Hilal cerró la incorporación de Karim Benzemá, Kader Meïté y Saïmon Bouabré, tres nombres de peso para ese mercado, y Cristiano Ronaldo puso el grito en el cielo por entender que el Fondo de Inversión Pública perjudica a su club (Al Nassr) en el reparto de dinero para refuerzos.
La forma de protesta que encontró Ronaldo para visibilizar su malestar fue ausentarse en el partido que su equipo mantuvo con Al Riyadh y que finalizó con victoria gracias al solitario gol de Sadio Mané. Inclusive, el portugués continuó entrenando a la par del grupo para demostrar que su faltazo no había sido por una molestia física.
La durísima respuesta de la Saudi Pro League a Cristiano Ronaldo:
Pero la Liga de Arabia Saudita no se quedó callada, y este jueves salió a contestarle con un comunicado durísimo. "La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga", aclararon.
Cristiano no cede, y este viernes volvió a faltar con el apoyo de su gente:
Tras lanzar leña al fuego, el conflicto escaló aún más este viernes cuando Cristiano Ronaldo contestó con otro faltazo en el triunfo ante el Al Ittihad por 2 a 0. Allí quedó claro otro aspecto: la pelea no es sólo del capitán, sino de toda la institución. Mientras dentro del campo sus compañeros lo apoyaron imitando el icónico festejo del Bicho en los goles de Sadio Mané de penal, y de Angelo Gabriel, los hinchas colocaron pancartas con mensajes de solidaridad con él.