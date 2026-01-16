16 de enero de 2026 - 16:48

Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi: fue el atleta mejor pago del 2025

El futbolista del Al-Nassr quedó en la cima del ranking salarial del año, por encima de figuras de talla mundial como Lionel Messi o LeBron James.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por fuera de lo estrictamente futbolístico, la llegada a Arabia Saudita le significó a Cristiano Ronaldo un antes y un después en su lucrativa trayectoria. Hoy, tres años después, y gracias a un contrato superior a cualquier parámetro, el portugués continúa siendo el mejor pago de todo el planeta.

Cristiano Ronaldo, el mejor pago del mundo:

Cristiano Ronaldo percibirá una gran suma de dinero hasta 2027.
La información surgió del ranking que anualmente elabora el sitio especializado Sportico, y que lidera CR7 de forma ininterrumpida desde el 2023. Según estos datos, sus ingresos durante el 2025 alcanzaron los 260 millones de dólares gracias a su salario (200 millones), y a negocios personales y contratos de patrocinio (60 millones).

Luego se encuentra Lionel Messi. El argentino cosechó una cifra cercana a los 130 millones de dólares, entre el contrato vigente con el Inter Miami, los acuerdos de marcas internacionales, y sus inversiones personales. A diferencia de Cristiano, estos últimos items son los que más plata signficaron en las ganancias de la Pulga (70 millones de dólares contra los 60 de su acuerdo con Las Garzas).

Lionel Messi, referente de la selección Argentina

Los 10 atletas mejor pagados del 2025:

  1. Cristiano Ronaldo - Portugal - fútbol - 260 millones de dólares
  2. Canelo Álvarez - México - boxeo - 137 millones de dólares
  3. Lionel Messi - Argentina - fútbol - 130 millones de dólares
  4. Juan Soto - República Dominicana - béisbol - 129.2 millones de dólares
  5. LeBron James - Estados Unidos - básquetbol - 128.7 millones de dólares
  6. Karim Benzema - Francia - fútbol - 115 millones de dólares
  7. Stephen Curry - Estados Unidos - básquetbol - 105.4 millones de dólares
  8. Shohei Ohtani - Japón - béisbol - 102.5 millones de dólares
  9. Kevin Durant - Estados Unidos - básquetbol - 100.8 millones de dólares
  10. Jon Rahm - España - golf - 100.7 millones de dólares
