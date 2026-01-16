Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi: fue el atleta mejor pago del 2025

Por fuera de lo estrictamente futbolístico, la llegada a Arabia Saudita le significó a Cristiano Ronaldo un antes y un después en su lucrativa trayectoria. Hoy, tres años después, y gracias a un contrato superior a cualquier parámetro, el portugués continúa siendo el mejor pago de todo el planeta.
La información surgió del ranking que anualmente elabora el sitio especializado Sportico, y que lidera CR7 de forma ininterrumpida desde el 2023. Según estos datos, sus ingresos durante el 2025 alcanzaron los 260 millones de dólares gracias a su salario (200 millones), y a negocios personales y contratos de patrocinio (60 millones).
Luego se encuentra Lionel Messi. El argentino cosechó una cifra cercana a los 130 millones de dólares, entre el contrato vigente con el Inter Miami, los acuerdos de marcas internacionales, y sus inversiones personales. A diferencia de Cristiano, estos últimos items son los que más plata signficaron en las ganancias de la Pulga (70 millones de dólares contra los 60 de su acuerdo con Las Garzas).
Los 10 atletas mejor pagados del 2025:
Cristiano Ronaldo - Portugal - fútbol - 260 millones de dólares
Canelo Álvarez - México - boxeo - 137 millones de dólares