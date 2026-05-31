Torneo Federal A: domingo positivo para los tres mendocinos

Fue una tarde de domingo feliz para los tres representantes de Mendoza en el Torneo Federal A . Mientras el Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras aseguraron la victoria en casa, FADEP pudo sacar un valioso empate en Neuquén. Así, la Zona 3 se puso picante y muy apretada.

El Atlético Club San Martín por fin pudo dejar atrás una racha muy negativa de seis partidos sin triunfos, que lo había hundido en el fondo de la tabla de ubicaciones. A esta altura del campeonato, la desesperación entre su gente por lograr los tres puntos era más que entendible. Con la soga al cuello, el equipo de Abaurre protagonizó un partido muy duro y parejo con Cipoletti.

Ambos tuvieron chances para ponerse en ventaja, pero mostraron falencias en la zona de la definición. Recién en la segunda mitad se quebró el cero en el marcador, cuando Juan José Almeida recibió en la puerta del área y con un disparo de tres dedos la clavó en un ángulo. Golazo y desahogo en el Este .

La visita se fue quedando sin ideas, y lamentó la expulsión de Nicolás Trejo por doble amarilla. Así, terminó con uno menos y le costó llegar con claridad al arco contrario. Sin embargo, las veces que pudo finalizar chocó con la inspirada tarde del portero Calidad Rodríguez, la figura del Chacarero.

En la próxima, San Martín visitará a Atenas de Río Cuarto. Mientras tanto, Cipoletti recibirá en la Visera de Cemento a Huracán.

Huracán festejó en un duelo caliente ante Juventud:

image Huracán metió un triunfo clave Prensa Huracán Las Heras

Victoria importante para el Globo en condición de local, ante uno de los equipos más fuertes del Grupo, que sirvió para retornar al triunfo tras tres presentaciones sin festejar. El duelo estuvo signado por la pierna fuerte y los dientes apretados, donde el local sacó buenos dividendos.

La tarde empezó complicada para el Ariazul, que sufrió la temprana expulsión de Alexis González por una clara agresión sobre un jugador de Huracán. Ya en la segunda mitad, un lateral directo al área encontró a Toledo cayendo al suelo ante la presión de Alvacete, y el árbitro Rodrigo Rivero cobró penal. El propio número 9 lo cambió por gol. Un rato más tarde, Juan Martín Amieva agredió a un defensor del Globo y también vio la tarjeta roja.

Huracán pudo ampliar la cuenta, pero le faltó justeza para lograrlo y debió sufrir hasta la culminación. Festejo en Las Heras, y lamento en San Luis. En la próxima fecha, el elenco dirigido por Pablo Jofré (debutó este domingo) visitará a Cipoletti. Juventud Unida hará de local con Costa Brava.

FADEP se trae un punto desde Neuquén:

image FADEP sacó un valioso empate en Neuquén Deportivo Rincón

Fundación Amigos del Deporte tuvo que afrontar uno de los viajes más largos y complicados del torneo, al enfrentar en el Sur del país a Deportivo Rincón de los Sauces. Se trató de un duelo disputado en una cancha con césped sintético, lo que siempre influye en el desarrollo.

Allí, los dirigidos por Diego Pozo lograron salir indemnes al cuidar correctamente la faceta defensiva ante un equipo que apretó por todos lados y buscó quedarse con el triunfo en su casa. Si bien el trámite no fue de alto vuelo, lo importante era traerse un punto a Mendoza y se consiguió.

De esta forma, el Cóndor estiró a cinco su racha de presentaciones sin conocer la derrota. En ese lapso, ganó los 3 partidos que disputó en su propio campo, e igualó de visitante las dos restantes con San Martín y Deportivo Rincón. Ahora tendrá fecha libre, mientras que Rincón visitará a Argentino de Monte Maíz.