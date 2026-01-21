21 de enero de 2026 - 17:59

Cristiano Ronaldo volvió a convertir y está muy cerca de una cifra inalcanzable

El portugués anotó el 2 a 0 parcial para la victoria del Al Nassr sobre Damac, por la fecha 17 de la liga de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Cristiano Ronaldo es una máquina de hacer goles que parece no tener final, y se acerca de manera increíble a un récord absoluto de la historia del fútbol. Ser el primer jugador en alcanzar la cifra de 1000 tantos convertidos.

El gol de Cristiano Ronaldo para el triunfo del Al- Nassr:

El tanto del portugués llegó a los 6 minutos del segundo tiempo, cuando Joao Félix recibió en la puerta del área grande y lo habilitó para que con un toque sutil superara la salida rápida del arquero local. El encuentro ya había empezado bien para el Al-Nassr, que ganaba 1 a 0 desde el vestuario con el gol de Abdulrahman Ghareeb. Unos instantes más tarde Damac logró descontar a través de Jamal Harkass, pero la victoria visitante nunca estuvo en duda.

Con esta conquista, Cristiano alcanzó el increíble número de 960 goles anotados a lo largo de toda su carrera profesional, quedando sólo a 40 anotaciones de ser el primero en la historia en hacer 1000. Con el 2026 por delante, y teniendo en cuenta su mentalidad competitiva, todo parece indicar que logrará ese gran anhelo.

Con su cumpleaños número 41 a la vuelta de la esquina (será el 5 de febrero), y el Mundial 2026 como el sueño máximo, Ronaldo utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje motivador, y dejar en claro que no se da por vencido. "Sigue empujando, sigue creyendo, sigue luchando", expresó.

