Cristiano Ronaldo volvió a convertir y está muy cerca de una cifra inalcanzable

El portugués anotó el 2 a 0 parcial para la victoria del Al Nassr sobre Damac, por la fecha 17 de la liga de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo es una máquina de hacer goles que parece no tener final, y se acerca de manera increíble a un récord absoluto de la historia del fútbol. Ser el primer jugador en alcanzar la cifra de 1000 tantos convertidos.

Este miércoles, CR7 dio un paso más hacia ese gran objetivo que mantiene su motivación en la recta final de su carrera. Fue en el marco de la fecha 17 de la liga de Arabia Saudita, donde su equipo Al-Nassr superó 2 a 1 al Damac y achicó a cuatro puntos la distancia con el puntero Al Hilal (tiene un partido menos).

El gol de Cristiano Ronaldo para el triunfo del Al- Nassr: Embed Hay gol de Cristiano Ronaldo en Arabia y acaba de alcanzar los ¡960 GOLES! en su carrera.



Sí, está a SÓLO 40 de los ¡1000! pic.twitter.com/KeJ6tVaSWN — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 21, 2026 El tanto del portugués llegó a los 6 minutos del segundo tiempo, cuando Joao Félix recibió en la puerta del área grande y lo habilitó para que con un toque sutil superara la salida rápida del arquero local. El encuentro ya había empezado bien para el Al-Nassr, que ganaba 1 a 0 desde el vestuario con el gol de Abdulrahman Ghareeb. Unos instantes más tarde Damac logró descontar a través de Jamal Harkass, pero la victoria visitante nunca estuvo en duda.

Con esta conquista, Cristiano alcanzó el increíble número de 960 goles anotados a lo largo de toda su carrera profesional, quedando sólo a 40 anotaciones de ser el primero en la historia en hacer 1000. Con el 2026 por delante, y teniendo en cuenta su mentalidad competitiva, todo parece indicar que logrará ese gran anhelo.