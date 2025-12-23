El DT de Portugal se deshizo en elogios hacia Cristiano Ronaldo: "Genera mucho para la Selección"

El entrenador de la Selección de Portugal , Roberto Martínez, se rindió a los pies de Cristiano Ronaldo al destacar su influencia positiva en el grupo, dentro y fuera de los campos de juego. A pocos meses del Mundial 2026 , el DT dejó en claro que seguirá siendo convocado.

En diálogo con Diario Marca, el español explicó los motivos por los cuales sigue contando con el peligroso atacante a pesar de sus 40 años de edad. "Hay tres pilares que nosotros analizamos constantemente: el talento, la experiencia y la actitud que puede traer a la Seleçao . Esa exigencia máxima que tiene consigo mismo para estar presente y ayudar es lo que le permite al capitán estar siempre en la lista de convocados", contó.

Además, agregó que esa energía es tomada por sus compañeros, que se contagian. "Ese hambre de ser el mejor se transmite en el campo. Es contagioso. 25 goles en 30 partidos jugando de 9 demuestra que lo que hace en el campo genera mucho para la selección ", se extendió.

Respecto a lo táctico, Martínez se explayó sobre los diversos roles que puede cumplir CR7: "Estamos hablando un jugador que empieza siendo un extremo muy habilidoso y ahora es más un jugador de referencia dentro del área . Nosotros sí que lo vemos: Cristiano condiciona al rival . Cuando está en el campo se abre otro espacio porque hay dos jugadores que van a estar pendientes de su marca".

Consultado por la posibilidad de que Cristiano alcance el gol número 1000 en su carrera profesional, el entrenador relativizó su importancia. "Está en un momento de su carrera muy bueno. Y lo ha conseguido porque vive el día a día. Él, cuando habla de sus metas, se aleja mucho del largo plazo: de llegar a 1000, de jugar un número de partidos... Su secreto es ser el mejor hoy y disfrutar del día a día . Entonces el número va a ser una consecuencia del día que decida terminar. No creo que sea un objetivo", analizó.

La partida de Diogo Jota, una tragedia para Portugal:

diogo jota 20.jpg

El entrenador de la Selección Lusa también hizo referencia a la muerte de Diogo Jota, que conmocionó al mundo y al grupo con el que compartía plantel. "Fue una tragedia a nivel humano, de sociedad, que trasciende el deporte", opinó al respecto.

A continuación, Roberto Martínez confesó la manera en la cual intentó manejar la situación con los jugadores."Se gestiona con naturalidad, respetando que todos tenemos que pasar el duelo de una forma diferente. En nuestro caso, el vestuario lo gestionó con un sentido de responsabilidad. Diogo era una fuente de positivismo, siempre preparado para luchar. Y un virtuoso: aportaba intensidad, versatilidad, tenía gol... Era un jugador que no se puede sustituir con nadie".

Finalmente, le dedicó unas palabras emotivas al recordar su manera de ser y su aporte en la vida: "A Diogo lo llevamos como una fuerza más. Es aquella luz que te hace recordar que tenemos que dar todo y disfrutar porque hay cosas que no podemos controlar. Era muy cercano y siempre tenía esa inquietud para conectar con la comunidad. Tenía su escuela de fútbol en su pueblo. Fue uno de los grandes embajadores de los eSports de fútbol. Dentro del vestuario era muy humano. Tenía contacto con todos. Lo adoraban"