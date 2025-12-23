Ídolo eterno: Diego Maradona volvió a hacer historia en los premios Olimpia

Diego Maradona siempre está, y una prueba más de ello se produjo este lunes en la entrega de los Premios Olimpia, la distinción más importante del deporte argentino. Pelusa, que obtuvo el de Oro en 1979 y también en 1986 luego de la gesta en el Mundial de México, inauguró una nueva categoría que se entregará de ahora en más al recibir el denominado Olimpia Infinito.
El espíritu de dicha distinción es tributar a todos aquellos que hayan ostentado en alguna ocasión la estatuilla dorada y que ya hayan pasado a la eternidad, como es el caso de Pelusa.
Estuvieron presentes sus hijas Dalma y Yanina, quienes subieron al escenario a recibir el lauro y se emocionaron una vez más con las hazañas del 10 reflejadas en un emotivo video en el que el propio protagonista habla de lo que significó ser honrado con los Olimpia a lo largo de su increíble trayectoria deportiva.