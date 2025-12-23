23 de diciembre de 2025 - 18:28

Ídolo eterno: Diego Maradona volvió a hacer historia en los premios Olimpia

PREMIOS OLIMPIA. El 10 eterno recibió una distinción que se entregó por primera vez a lo largo de los 72 años de historia de la prestigiosa ceremonia.

Diego Maradona, el astro mundial fue distinguido con el nuevo galardón creado para homenajear a deportistas argentinos fallecidos.

Diego Maradona, el astro mundial fue distinguido con el nuevo galardón creado para homenajear a deportistas argentinos fallecidos.

Estuvieron presentes sus hijas Dalma y Yanina, quienes subieron al escenario a recibir el lauro y se emocionaron una vez más con las hazañas del 10 reflejadas en un emotivo video en el que el propio protagonista habla de lo que significó ser honrado con los Olimpia a lo largo de su increíble trayectoria deportiva.

