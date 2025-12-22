Mendoza presente en los Premios Olimpia 2025 con dos distinciones de Plata

El deporte mendocino tuvo una destacada presencia en la entrega de los Premios Olimpia 2025, organziada por el Círculo de Periodistas de Buenos Aires, con dos distinciones de Plata que reflejaron el gran momento de sus atletas.

El jugador de voley, Agustín Loser fue reconocido con el Olimpia de Plata, luego de una temporada sobresaliente a nivel internacional. El alvearense, referente de la Selección ARgentina, se consagró campeón del Mundial de Clubes, con el Perugia de Italia y, fue una de las grandes figuras del sexteto italiano, consolidándose como uno de los mejores centrales del mundo.

Por su parte, la ciclista Julieta Benedetti también se alzó con el Olimpia de Plata en ciclismo, gracias a un año de alto nivel competitivo y destacadas actuaciones en el plano internacional, donde brilló en los Panamericanos de Asunción.

La gran figura de la noche fue el piloto Agustín Canapino, quien se llevó el Olimpia de Oro 2025, el máximo galardón del deporte argentino, tras una tempora histórica en el automovilismo , en la que se consagró campeón en tres categorías nacionales en un mismo año, un logro sin precedentes.

La ceremonia, correspondiente a la 72° ediión de los Premios, Olimpia , se lo llevó a cabo en la Usina del Arte.

El piloto Agustín Canapino fue la gran figura de la noche y se llevó los Olimpia de Plata y Oro.

Mendoza presente en los Premios

Diseño sin título - 2025-12-22T115231.932 Agustín Loser, campeón en Vóley. Fivb

El deporte mendocino vuelve a destacarse con cinco figuras ternadas:

Agustín Loser, jugador de voleibol, flamante campeón del Mundial de Clubes con Perugia, Italia, y elegido mejor central del campeonato. Este año también ganó la Champions League, donde fue figura.

Julieta Benedetti, la ciclista fue campeona en los Juegos Panamericanos de Asunción.

Martín Mansilla en remo, medalla de oro cLos mampeonato Sudamericano Sub 23 en Asunción en 4 sin timonel y plata en 2 sin timonel.

Santiago Lorenzo, jugador de tenis de mesa de San Rafael.

Mateo Di Leo, campeón de taekwondo.

image Julieta Benedetti ganadora del Olimpia de Plata en ciclismo. gentileza.

Las ternas más destacadas

La primera distinción de la noche fue para gimnasta Julieta Lucas, una de las grandes promesas de la gimnasia nacional.

Mientras que la primera emoción y ovación que vivió la gala fue cuando subió al escenario Faustino Oro, quien se llevó el Olimpia de Plata en ajedrez. El prodigioso jugador de 12 años logró su segunda norma de gran maestro y su segunda estatuilla.

image Faustino Oro, ganador en ajedrez. gentileza.

Otro de los ovacionados fue el jugador de básquet, Facundo Campazzo, quien no estuvo presente pero envió un mensaje: “Cualquiera de los tres ternados hubiese sido un merecido ganador”, dijo e cordobés, quien está en plena temporada con el Real Madrid.

La Selección Argentina de fútbol también recibió un reconocimiento del Círculo de Periodistas y lo recibió el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien subió acompañado por Ángel Di María. Una ovación recibió al popular Fideo.

image Distinción a la Selección. Una de las grandes ovaciones de la noche se la llevó el rosarino Ángel Di María, quien estuvo acompañado por el titular de AFA, Claudio Tapia. Gentileza.

Una noche de emoción y reconocimiento

La ceremonia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, promete ser una velada cargada de emoción, homenajes y reconocimientos, en la que se conocerá al deportista que se quedará con el Olimpia de Oro y será consagrado como la gran figura del deporte argentino del año. Esta edición también refuerza el perfil inclusivo del premio, reconociendo el desarrollo de los atletas más allá de los resultados finales.

Todas las ternas de los Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez y Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso y Franco Colapinto

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba y José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto y Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina y Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano y Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar

Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca y Hernán Mones Ruiz

Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis y Tobías Giorgis

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella y Augusto Servello

Esports: 9Z-Globant, Shinden, Leviatán, Krü, Bestia e Isurus

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo y Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas y Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González y Emiliano Grillo

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet y Rosario Urban

Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre y Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo y Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros y Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats y Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli y Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia

Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto y Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado y Brian Impellizeri

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega y Juan Segundo Rodríguez

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme y Facundo Taberna

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen y Lis García Calderón

Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot y Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina y Santiago Lorenzo

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez y Fernanda Russo

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves y Martín Valle

Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco y Agustín Loser

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna y Catalina Turienzo