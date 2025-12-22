Tres mendocinos viajarán al Mundial de metegol paralímpico en Italia

El metegol paralímpico argentino dará un paso histórico en 2026 con presencia mendocina en uno de los escenarios más importantes del mundo. Tres deportistas de la provincia formarán parte del equipo que competirá en el Mundial de Clubes de fútbol de mesa paralímpico, una competencia internacional que se disputará en Sicilia, Italia , y que reunirá a representantes de distintas federaciones bajo la órbita de la F ederación Internacional de Fútbol de Mesa (ITSF). El evento tendrá lugar entre el 6 y el 8 de febrero de 2026.

Así por primera vez, un equipo paralímpico de América participará en este tipo de competencia, en un escenario históricamente dominado por equipos europeos. Los mendocinos Mauricio Cantalejos, Mario Colque y José Luzuriaga asumirán el desafío de representar no solo a la Argentina , sino a toda la región.

Los tres jugadores compiten en la categoría de metegol de alzado para personas con discapacidad, una modalidad desarrollada en el país. La Federación Paralímpica de Metegol Argentina fue la creadora de esta categoría a nivel mundial y es, hasta el momento, la única institución de América que sostiene una estructura formal y competitiva dentro de este deporte adaptado.

El equipo mendocino competirá bajo la representación del Love Foosball Club, una institución de Estados Unidos que convocó a los jugadores a partir de su nivel deportivo y trayectoria. La dirección técnica estará a cargo de Sergio Páez, entrenador de la selección argentina de la especialidad, junto al asistente técnico Javier Longone.

Desde el cuerpo técnico destacan que el principal desafío no será únicamente deportivo, sino también de adaptación: será la primera experiencia sostenida frente a equipos europeos, donde la disciplina cuenta con mayor desarrollo histórico y competitivo.

Un camino construido con esfuerzo

Mario Colque explicó que esta oportunidad es el resultado de años de entrenamiento y crecimiento colectivo. “Venimos entrenando hace más de tres años y la chance concreta apareció cuando jugamos en Mendoza contra la selección de Italia, que es campeona del mundo”, recordó.

El antecedente inmediato fue la participación del equipo paralímpico mendocino en una competencia de carácter olímpico, sin distinción por discapacidad, donde lograron un séptimo puesto frente a jugadores profesionales. Ese desempeño fue clave para que Jim, empresario estadounidense y fundador del Love Foosball Club, decidiera financiar los pasajes del plantel para competir en Italia.

“El equipo está armado, se animó a competir y demostró nivel. Eso fue determinante”, señaló Colque. En tanto, la federación italiana colaborará con alojamiento y traslados adaptados, teniendo en cuenta la logística necesaria para el traslado de sillas de ruedas y el acompañamiento integral de los deportistas.

image Equipo de metegol paraolímpico. Gentileza

Más que un resultado deportivo

Desde la Federación Paralímpica de Metegol Argentina subrayan que el valor de la participación trasciende lo competitivo. La presencia mendocina en un Mundial de Clubes paralímpico refleja años de trabajo, organización y construcción colectiva en un deporte que aún tiene escasa visibilidad en América.

El Mundial se disputará en dos competencias paralelas —una olímpica y otra paralímpica— y el equipo mendocino participará exclusivamente en esta última, consolidando el camino de un deporte inclusivo que, desde Mendoza, logró proyectarse al escenario internacional.