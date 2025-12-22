Primera Nacional: Godoy Cruz comienza a transitar el desafío del regreso

El Tomba integrará la zona A y afrontará la Primera Nacional 2026 luego de 17 años en la élite, con un torneo largo y exigente que comenzará el 7 de febrero. El debut de los dirigidos por Toedtli será en el Feliciano Gambarte.

Mariano Toedtli el entrenador del Tomba ya conoce sus rivales para la temporada 2026.

Luego de 17 años consecutivos en la Primera División y tras el duro descenso, Godoy Cruz ya tiene definido el panorama que deberá afrontar en la Primera Nacional 2026, certamen en el que buscará el regreso inmediato a la máxima categoría del fútbol argentino.

Con los objetivos muy claros El Tomba, que ya inició la pretemporada en Coquimbito, trabaja bajo la conducción del nuevo entrenador Mariano Toedtli, quien asumió el desafío de encabezar un proceso cuyo objetivo principal es el ascenso. Recuperar la categoría es el máximo anhelo tanto de la dirigencia como de los hinchas bodegueros.

El debut será como local, el 7 de febrero, en el estadio Feliciano Gambarte, cuando reciba a Ciudad de Bolívar, encuentro que marcará el inicio de su recorrido en la Zona A. En la etapa regular, el equipo mendocino disputará 36 partidos, en un torneo extenso y exigente.

image Mariano Toedtli en su primer desafío como entrenador ya comenzó a delinear el Expreso que quiere para 2026. Ramiro Gómez El Interzona frente al Cruzado Uno de los encuentros más esperados será el cruce interzonal frente a Deportivo Maipú, el otro representante mendocino de la categoría, programado para el 21 de marzo, en el marco de la fecha 7. Las localías de ese compromiso aún no fueron confirmadas, aunque se estima que podría disputarse en cancha de Godoy Cruz.

La dirigencia apunta alto Mientras tanto, el club comenzó el proceso de armado del plantel, con la intención de definir la nómina definitiva a comienzos de enero. La dirigencia apunta a conformar un equipo competitivo que esté a la altura de la exigencia y pueda sostener la pelea por el ascenso a lo largo de toda la temporada.