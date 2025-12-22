22 de diciembre de 2025 - 17:47

Primera Nacional: Godoy Cruz comienza a transitar el desafío del regreso

El Tomba integrará la zona A y afrontará la Primera Nacional 2026 luego de 17 años en la élite, con un torneo largo y exigente que comenzará el 7 de febrero. El debut de los dirigidos por Toedtli será en el Feliciano Gambarte.

Mariano Toedtli el entrenador del Tomba ya conoce sus rivales para la temporada 2026. 

 

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Luego de 17 años consecutivos en la Primera División y tras el duro descenso, Godoy Cruz ya tiene definido el panorama que deberá afrontar en la Primera Nacional 2026, certamen en el que buscará el regreso inmediato a la máxima categoría del fútbol argentino.

Con los objetivos muy claros

El Tomba, que ya inició la pretemporada en Coquimbito, trabaja bajo la conducción del nuevo entrenador Mariano Toedtli, quien asumió el desafío de encabezar un proceso cuyo objetivo principal es el ascenso. Recuperar la categoría es el máximo anhelo tanto de la dirigencia como de los hinchas bodegueros.

El debut será como local, el 7 de febrero, en el estadio Feliciano Gambarte, cuando reciba a Ciudad de Bolívar, encuentro que marcará el inicio de su recorrido en la Zona A. En la etapa regular, el equipo mendocino disputará 36 partidos, en un torneo extenso y exigente.

image
Mariano Toedtli en su primer desafío como entrenador ya comenzó a delinear el Expreso que quiere para 2026.

El Interzona frente al Cruzado

Uno de los encuentros más esperados será el cruce interzonal frente a Deportivo Maipú, el otro representante mendocino de la categoría, programado para el 21 de marzo, en el marco de la fecha 7. Las localías de ese compromiso aún no fueron confirmadas, aunque se estima que podría disputarse en cancha de Godoy Cruz.

La dirigencia apunta alto

Mientras tanto, el club comenzó el proceso de armado del plantel, con la intención de definir la nómina definitiva a comienzos de enero. La dirigencia apunta a conformar un equipo competitivo que esté a la altura de la exigencia y pueda sostener la pelea por el ascenso a lo largo de toda la temporada.

image
El entrenamiento del Tomba en el predio de Coquimbito.

Los partidos de Godoy Cruz en la Primera Nacional 2026

Fecha 1 (7/2): Godoy Cruy vs. Ciuda de Bolívar

Fecha 2 (14/2): Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz

Fecha 3 (21/2): Godoy Cruz vs Deportivo Madryn

Fecha 4 (28/2): Central Norte vs Godoy Cruz

Fecha 5 (7/3): Godoy Cruz vs Ferro

Fecha 6 (14/3): Chaco For Ever vs Godoy Cruz

Fecha 7 - (21-3) Interzonal -Godoy Cruz vs Deportivo Maipú (aún no están definidas las localías)

Fecha 8 (28/3): Godoy Cruz vs Acassuso

Fecha 9 (4/4): San Telmo vs Godoy Cruz

Fecha 10 (11/4): Godoy Cruz vs San Miguel

Fecha 11 (18/4): Colon vs Godoy Cruz

Fecha 12 (25/4): Godoy Cruz vs Dep. Morón

Fecha 13 (2/5): Godoy Cruz vs Racing de Córdoba

Fecha 14 (9/5): Los Andes vs Godoy Cruz

Fecha 15 (16/5): Godoy Cruz v s All Boys

Fecha 16 (23/5): Estudiantes vs Godoy Cruz

Fecha 17 (30/5): Godoy Cruz vs Mitre de Santiago del Estero

Fecha 18 (6/6): Almirante Brown vs Godoy Cruz

Para la segunda rueda se invierten las localías y se mantiene la programación.

