Cinco mendocinos nominados en los Premios Olimpia 2025: cuándo y dónde verlos

La Usina del Arte recibe a las máximas figuras. Conocé el nuevo "Premio Inspiración" y quiénes buscan el Oro en una noche marcada por el esfuerzo y la constancia.

Este lunes a las 21, la Usina del Arte se convierte en el epicentro del orgullo nacional con la 72ª edición de los Premios Olimpia. Más allá de las medallas, esta gala celebra la resistencia de atletas que, como Ángel Di María o Franco Colapinto, demuestran que el éxito es hijo de la constancia. Transmite TyC Sports.

Una beca para los que no se rinden: el Premio Inspiración La gran novedad de este año es el Premio Inspiración, una beca anual destinada a un deportista ternado que no resulte ganador de su categoría. Este galardón, definido por el voto del público, busca apoyar el desarrollo de quienes demuestran que la verdadera victoria es seguir intentándolo a pesar de las adversidades.

image Premios Olimpia 2025. Además, la ceremonia estrenará el Olimpia Infinito, una distinción para honrar la trayectoria de leyendas fallecidas, reforzando la idea de que el legado deportivo es eterno.

En las ternas conviven la experiencia y la juventud resiliente. Mientras Ángel Di María busca coronar su regreso a Rosario Central, la nadadora Agostina Hein, de solo 17 años, llega tras conseguir 39 medallas doradas en un solo año. También hay grandes expectativas por Franco Colapinto, quien ya compartió el Oro en 2024 tras su debut en la Fórmula 1.

FRANCO COLAPINTO Franco Colapinto, ganador del Olimpia de Oro 2024. Gentileza. Por su parte, Lionel Messi sigue siendo el rey absoluto, siendo el deportista con más estatuillas de plata (15) y de oro (4) en toda la historia de los premios, demostrando una vigencia que parece no tener límites.