Cinco mendocinos nominados en los Premios Olimpia 2025: cuándo y dónde verlos

La Usina del Arte recibe a las máximas figuras. Conocé el nuevo "Premio Inspiración" y quiénes buscan el Oro en una noche marcada por el esfuerzo y la constancia.

Este lunes a las 21, la Usina del Arte se convierte en el epicentro del orgullo nacional con la 72ª edición de los Premios Olimpia. Más allá de las medallas, esta gala celebra la resistencia de atletas que, como Ángel Di María o Franco Colapinto, demuestran que el éxito es hijo de la constancia. Transmite TyC Sports.

Una beca para los que no se rinden: el Premio Inspiración

La gran novedad de este año es el Premio Inspiración, una beca anual destinada a un deportista ternado que no resulte ganador de su categoría. Este galardón, definido por el voto del público, busca apoyar el desarrollo de quienes demuestran que la verdadera victoria es seguir intentándolo a pesar de las adversidades.

Además, la ceremonia estrenará el Olimpia Infinito, una distinción para honrar la trayectoria de leyendas fallecidas, reforzando la idea de que el legado deportivo es eterno.

Por su parte, Lionel Messi sigue siendo el rey absoluto, siendo el deportista con más estatuillas de plata (15) y de oro (4) en toda la historia de los premios, demostrando una vigencia que parece no tener límites.

La noche promete emociones fuertes, con más de 50 disciplinas representadas, incluyendo por primera vez a los Esports como disciplina oficial.

Los 5 mendocinos ternados

  1. Agustín Loser: vóley
  2. Santiago Lorenzo: tenis de mesa
  3. Mateo Di Leo: taekwondo
  4. Martín Mansilla: remo
  5. Julieta Benedetti: ciclismo

Las ternas de los Premios Olimpia 2025

  • Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro.
  • Artes marciales mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos.
  • Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina.
  • Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto.
  • Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza.
  • Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio.
  • Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar.
  • Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez.
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice.
  • Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey.
  • Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar.
  • Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra.
  • Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz.
  • Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis.
  • Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello.
  • Esports: 9Z, Shinden, Leviatán, KRÜ, Bestia, Isurus
  • Esports (individual): Luken (CS2), Try (CS2), Josedeodo (LoL), K1ng (Fortnite), Nicolas99FC (FC25), Lulitenz (CS2)
  • Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes.
  • Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda.
  • Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe.
  • Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo.
  • Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban.
  • Hockey sobre césped: Juana Castellaro, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago.
  • Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero.
  • Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio.
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco.
  • Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano.
  • Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone.
  • Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia.
  • Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia.
  • Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri.
  • Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez.
  • Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna.
  • Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón.
  • Polo: Adolfo Cambiaso (H), Adolfo Cambiaso (N) y Bartolomé Castagnola.
  • Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas.
  • Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya.
  • Sóftbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz.
  • Taekwondo: Ignacio Espínola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz.
  • Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos.
  • Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo.
  • Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo.
  • Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle.
  • Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser.
  • Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo.
