Cinco mendocinos nominados en los Premios Olimpia 2025: cuándo y dónde verlos

Este lunes a las 21, la Usina del Arte se convierte en el epicentro del orgullo nacional con la 72ª edición de los Premios Olimpia. Más allá de las medallas, esta gala celebra la resistencia de atletas que, como Ángel Di María o Franco Colapinto, demuestran que el éxito es hijo de la constancia. Transmite TyC Sports.
Una beca para los que no se rinden: el Premio Inspiración
La gran novedad de este año es el Premio Inspiración, una beca anual destinada a un deportista ternado que no resulte ganador de su categoría. Este galardón, definido por el voto del público, busca apoyar el desarrollo de quienes demuestran que la verdadera victoria es seguir intentándolo a pesar de las adversidades.
Además, la ceremonia estrenará el Olimpia Infinito, una distinción para honrar la trayectoria de leyendas fallecidas, reforzando la idea de que el legado deportivo es eterno.
Por su parte, Lionel Messi sigue siendo el rey absoluto, siendo el deportista con más estatuillas de plata (15) y de oro (4) en toda la historia de los premios, demostrando una vigencia que parece no tener límites.
La noche promete emociones fuertes, con más de 50 disciplinas representadas, incluyendo por primera vez a los Esports como disciplina oficial.
Los 5 mendocinos ternados
Agustín Loser: vóley
Santiago Lorenzo: tenis de mesa
Mateo Di Leo: taekwondo
Martín Mansilla: remo
Julieta Benedetti: ciclismo
Las ternas de los Premios Olimpia 2025
Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro.
Artes marciales mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos.